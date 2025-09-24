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Nike Air Max 95 By You egyedi női cipő - Többszínű/Többszínű/Többszínű/Többszínű

Nike Air Max 95 By You

Egyedi női cipő

209,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ünnepeld a munkaruhák széles körű népszerűségét a Nike Air Max 95 By You cipő újragondolásával.A fényesített twillhez és bőrhöz hasonló anyagok strapabíróak és tartósak, és egyértelműen tisztelegnek a kifutók stílusa előtt.A tökéletesen visszafogott részletek, például a kontrasztos varrás és a színátmenetes rétegek új mélységet kölcsönöznek ennek a régi kedvencnek.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű/Többszínű
  • Stílus: DM1181-991

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

MUNKA FOLYAMATBAN.

Ünnepeld a munkaruhák széles körű népszerűségét a Nike Air Max 95 By You cipő újragondolásával.A fényesített twillhez és bőrhöz hasonló anyagok strapabíróak és tartósak, és egyértelműen tisztelegnek a kifutók stílusa előtt.A tökéletesen visszafogott részletek, például a kontrasztos varrás és a színátmenetes rétegek új mélységet kölcsönöznek ennek a régi kedvencnek.

Vissza a munkába

A munkaruhák világa keresztezve a 2000-es évek stílusából merített ihlettel olyan tartós anyagokat használ az ikonikus rétegekhez, mint a finoman ragyogó, fényesített twill vagy a klasszikus bőr.

Példátlan kifinomultság

Közelről kell szemügyre venned a cipőt, hogy értékelhesd a tónusos és gazdag színek játékát.Az opcionális kontrasztos varrás lehetőséget teremt a kezdő és profi tervezők számára, hogy megmutassák stílusérzéküket.

Tagadhatatlan büszkeség

Készíts akár három karakterből álló, személyes üzenetet az egyes sarkokra, vagy tartsd meg az eredet „Air” logót.

További előnyök

  • Az AM95-öt az emberi test részei és azok formájának és működésének finoman összehangolt egysége ihlette.
  • Az eredetileg teljesítménynövelő futáshoz tervezett, látható Nike Air párnázás egész napos kényelmet nyújt.
  • Az eredeti fűzőrendszer a hagyományos fűzők innovatív újragondolása volt, így könnyen fel- és levehető, miközben az illeszkedését is személyre szabhatod.
  • A habszivacs középtalp a rugalmas barázdákkal kényelmet nyújt, és szabad mozgást tesz lehetővé.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű/Többszínű
  • Stílus: DM1181-991

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

5 csillag

  • Passt u. gefällt mir!

    Sabine

    Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!

  • My own colours

    karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9

    Love the shoes made up i could pick my own colours

  • The comfort level Exceeded my expectations!!!

    Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67

    I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.

Nike Air Max 95 By You egyedi női cipő

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

További információ

    Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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