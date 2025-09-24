Nike Air Max 95 By You egyedi női cipő

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Ünnepeld a munkaruhák széles körű népszerűségét a Nike Air Max 95 By You cipő újragondolásával.A fényesített twillhez és bőrhöz hasonló anyagok strapabíróak és tartósak, és egyértelműen tisztelegnek a kifutók stílusa előtt.A tökéletesen visszafogott részletek, például a kontrasztos varrás és a színátmenetes rétegek új mélységet kölcsönöznek ennek a régi kedvencnek.
Nike Air Max 95 By You
MUNKA FOLYAMATBAN.
Ünnepeld a munkaruhák széles körű népszerűségét a Nike Air Max 95 By You cipő újragondolásával.A fényesített twillhez és bőrhöz hasonló anyagok strapabíróak és tartósak, és egyértelműen tisztelegnek a kifutók stílusa előtt.A tökéletesen visszafogott részletek, például a kontrasztos varrás és a színátmenetes rétegek új mélységet kölcsönöznek ennek a régi kedvencnek.
A munkaruhák világa keresztezve a 2000-es évek stílusából merített ihlettel olyan tartós anyagokat használ az ikonikus rétegekhez, mint a finoman ragyogó, fényesített twill vagy a klasszikus bőr.
Közelről kell szemügyre venned a cipőt, hogy értékelhesd a tónusos és gazdag színek játékát.Az opcionális kontrasztos varrás lehetőséget teremt a kezdő és profi tervezők számára, hogy megmutassák stílusérzéküket.
Készíts akár három karakterből álló, személyes üzenetet az egyes sarkokra, vagy tartsd meg az eredet „Air” logót.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.