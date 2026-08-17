Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

IOANNISK860606477
Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes
Nagy. Merész. Ruganyosság. A 95-ös „Big Bubble” kiadása hű marad az eredeti dizájnhoz, miközben a felsőrész hullámzó szintetikus bőrrétegekkel és légáteresztő hálós panelekkel idézi meg az ikonikus megjelenést. Dobd fel a stílusodat egy kis Airrel.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nagy. Merész. Ruganyosság. A 95-ös „Big Bubble” kiadása hű marad az eredeti dizájnhoz, miközben a felsőrész hullámzó szintetikus bőrrétegekkel és légáteresztő hálós panelekkel idézi meg az ikonikus megjelenést. Dobd fel a stílusodat egy kis Airrel.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.9 csillag
IOANNISK860606477
Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Nike Air Max 95 Big Bubble