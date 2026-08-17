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Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő - Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Férficipő

189,99 €
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Nagy. Merész. Ruganyosság. A 95-ös „Big Bubble” kiadása hű marad az eredeti dizájnhoz, miközben a felsőrész hullámzó szintetikus bőrrétegekkel és légáteresztő hálós panelekkel idézi meg az ikonikus megjelenést. Dobd fel a stílusodat egy kis Airrel.


  • Megjelenített szín: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Stílus: IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Nagy. Merész. Ruganyosság. A 95-ös „Big Bubble” kiadása hű marad az eredeti dizájnhoz, miközben a felsőrész hullámzó szintetikus bőrrétegekkel és légáteresztő hálós panelekkel idézi meg az ikonikus megjelenést. Dobd fel a stílusodat egy kis Airrel.

Előnyök

  • A felsőrész a szintetikus bőrt szellős textillel ötvözi a tartós, réteges megjelenés érdekében.
  • A látható Max Air egység könnyű párnázást nyújt.
  • A középtalp/külsőtalp rugalmas barázdái szabad mozgást biztosítanak.
  • Az emberi test felépítése ihlette: a középtalp és a külsőtalp a gerincet jelképezi, a felsőrész panelei az izmokat idézik, a fűzők pedig a bordákat.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Stílus: IM9605-200

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (20)

4.9 csillag

  • IOANNISK860606477

    Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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