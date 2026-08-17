Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

Nagy. Merész. Ruganyosság. A 95-ös „Big Bubble” kiadása hű marad az eredeti dizájnhoz, miközben a felsőrész hullámzó szintetikus bőrrétegekkel és légáteresztő hálós panelekkel idézi meg az ikonikus megjelenést. Dobd fel a stílusodat egy kis Airrel.

Megjelenített szín: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Stílus: IM9605-200