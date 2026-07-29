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Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő - Fehér/Fehér/Pure Platinum/Fehér

Nike Air Max 95 Big Bubble

Férficipő

189,99 €
Fehér/Fehér/Pure Platinum/Fehér
Fekete/Fekete/Anthracite/Fekete
Wolf Grey/Wolf Grey/Anthracite/Wolf Grey
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Az emberi testből és a 90-es évek melegítőinek megjelenéséből ihletet merítő Air Max 95 a hihetetlen kényelmet a gyors stílussal vegyíti. A hullámos oldalsó panelek természetes hangulatot kölcsönöznek bármilyen öltözéknek, a sarokban és az elülső részen lévő látható párnázás pedig tökéletes kényelmet biztosít.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Pure Platinum/Fehér
  • Stílus: HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Az emberi testből és a 90-es évek melegítőinek megjelenéséből ihletet merítő Air Max 95 a hihetetlen kényelmet a gyors stílussal vegyíti. A hullámos oldalsó panelek természetes hangulatot kölcsönöznek bármilyen öltözéknek, a sarokban és az elülső részen lévő látható párnázás pedig tökéletes kényelmet biztosít.

Előnyök

  • A felsőrész a valódi bőrt, a műbőrt és a textilt ötvözi a réteges, tartós megjelenés érdekében.
  • A látható Max Air egység könnyű párnázást nyújt.
  • A középtalp/külsőtalp rugalmas barázdái szabad mozgást biztosítanak.
  • Az emberi test anatómiája által ihletett dizájnban a középtalp/külsőtalp a gerincet jelképezi, a felső panelek az izmok, a fűzők pedig a cipő bordái.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Pure Platinum/Fehér
  • Stílus: HM8755-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (80)

4.6 csillag

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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