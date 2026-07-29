Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Az emberi testből és a 90-es évek melegítőinek megjelenéséből ihletet merítő Air Max 95 a hihetetlen kényelmet a gyors stílussal vegyíti. A hullámos oldalsó panelek természetes hangulatot kölcsönöznek bármilyen öltözéknek, a sarokban és az elülső részen lévő látható párnázás pedig tökéletes kényelmet biztosít.