Nike Air Max 95 Big Bubble
Férficipő
Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a kiadás légies hálós anyagot és farmerhatású színátmenetet kapott a felsőrészen, amely a használat során egyre karakteresebb, vintage megjelenést nyer. A talp alatti látható párnázás emeli a kényelem szintjét.
- Megjelenített szín: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Stílus: IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a kiadás légies hálós anyagot és farmerhatású színátmenetet kapott a felsőrészen, amely a használat során egyre karakteresebb, vintage megjelenést nyer. A talp alatti látható párnázás emeli a kényelem szintjét.
Előnyök
- A farmer felsőrész és a szintetikusbőr-részletek réteges, tartós kialakítást eredményeznek.
- A látható Max Air egység könnyű párnázást nyújt.
- A középtalp/külsőtalp rugalmas barázdái szabad mozgást biztosítanak.
- Az emberi test anatómiája által ihletett dizájnban a középtalp/külsőtalp a gerincet jelképezi, a felső panelek az izmok, a fűzők pedig a cipő bordái.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Megjelenített szín: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Stílus: IX0347-451
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Max 95 Big Bubble