Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a kiadás légies hálós anyagot és farmerhatású színátmenetet kapott a felsőrészen, amely a használat során egyre karakteresebb, vintage megjelenést nyer. A talp alatti látható párnázás emeli a kényelem szintjét.

Megjelenített szín: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue

Stílus: IX0347-451