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Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő - Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue

Nike Air Max 95 Big Bubble

Férficipő

189,99 €
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Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a kiadás légies hálós anyagot és farmerhatású színátmenetet kapott a felsőrészen, amely a használat során egyre karakteresebb, vintage megjelenést nyer. A talp alatti látható párnázás emeli a kényelem szintjét.


  • Megjelenített szín: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
  • Stílus: IX0347-451

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a kiadás légies hálós anyagot és farmerhatású színátmenetet kapott a felsőrészen, amely a használat során egyre karakteresebb, vintage megjelenést nyer. A talp alatti látható párnázás emeli a kényelem szintjét.

Előnyök

  • A farmer felsőrész és a szintetikusbőr-részletek réteges, tartós kialakítást eredményeznek.
  • A látható Max Air egység könnyű párnázást nyújt.
  • A középtalp/külsőtalp rugalmas barázdái szabad mozgást biztosítanak.
  • Az emberi test anatómiája által ihletett dizájnban a középtalp/külsőtalp a gerincet jelképezi, a felső panelek az izmok, a fűzők pedig a cipő bordái.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
  • Stílus: IX0347-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

    Nike Air Max 95 Big Bubble

    189,99 €

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