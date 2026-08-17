Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a változat kevert anyagokat és látható párnázást használ a réteges megjelenés és a hihetetlen kényelem érdekében.

Megjelenített szín: Fekete/Pure Platinum/Wolf Grey/Fehér

Stílus: IV5767-003