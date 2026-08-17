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Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő - Fekete/Pure Platinum/Wolf Grey/Fehér

Nike Air Max 95 Big Bubble

Férficipő

189,99 €
Fekete/Pure Platinum/Wolf Grey/Fehér
Smoke Grey/Anthracite/Fekete/Racer Blue
Fehér/Fekete/Reflect Silver/Royal Blue
Fekete/Action Green/Anthracite/Photo Blue
Fekete/Metallic Silver/Cool Grey/Fehér
Fekete/Anthracite/Dark Smoke Grey/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a változat kevert anyagokat és látható párnázást használ a réteges megjelenés és a hihetetlen kényelem érdekében.


  • Megjelenített szín: Fekete/Pure Platinum/Wolf Grey/Fehér
  • Stílus: IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a változat kevert anyagokat és látható párnázást használ a réteges megjelenés és a hihetetlen kényelem érdekében.

Előnyök

  • Az emberi test anatómiája által ihletett dizájnban a középtalp/külsőtalp a gerincet jelképezi, a felső panelek az izmok, a fűzők pedig a cipő bordái.
  • A valódi bőr és a műbőr keveréke, valamint a textil felsőrész rétegzett és egyben tartós megjelenést biztosít.
  • A látható Max Air egység könnyű párnázást nyújt.
  • A középtalp/külsőtalp rugalmas barázdái szabad mozgást biztosítanak.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Pure Platinum/Wolf Grey/Fehér
  • Stílus: IV5767-003

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (20)

4.9 csillag

  • IOANNISK860606477

    Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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