Nike Air Max 95 Big Bubble férficipő

IOANNISK860606477
Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes
Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a változat kevert anyagokat és látható párnázást használ a réteges megjelenés és a hihetetlen kényelem érdekében.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Az Air Max 95 eredetileg az emberi anatómiából és a 90-es évek futópályastílusából merített ihletet, ami a jellegzetes hullámos dizájnjához vezetett. Ez a változat kevert anyagokat és látható párnázást használ a réteges megjelenés és a hihetetlen kényelem érdekében.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.9 csillag
IOANNISK860606477
Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Nike Air Max 95 Big Bubble