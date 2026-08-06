Nike Air Max 90 Premium „Scorpion” férficipő

Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A fémes díszítőelemekkel és a még erőteljesebb hatást keltő skorpiómotívumokkal ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépéseidet.
Nike Air Max 90 Premium „Scorpion”
Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A fémes díszítőelemekkel és a még erőteljesebb hatást keltő skorpiómotívumokkal ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépéseidet.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.9 csillag
Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
AM90´s premium scorpion edition rockt!
MichaelP884435975
nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium
Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes
Brian316417580
Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde
Nike Air Max 90 Premium „Scorpion”