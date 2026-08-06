Nike Air Max 90 Premium „Scorpion” férficipő

Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A fémes díszítőelemekkel és a még erőteljesebb hatást keltő skorpiómotívumokkal ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépéseidet.

Megjelenített szín: Fekete/Gamma Blue/Ice/Chrome

Stílus: IQ9438-001