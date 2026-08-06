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Nike Air Max 90 Premium „Scorpion” férficipő - Fekete/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium „Scorpion”

Férficipő

149,99 €
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Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A fémes díszítőelemekkel és a még erőteljesebb hatást keltő skorpiómotívumokkal ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépéseidet.


  • Megjelenített szín: Fekete/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Stílus: IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium „Scorpion”

149,99 €

Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A fémes díszítőelemekkel és a még erőteljesebb hatást keltő skorpiómotívumokkal ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépéseidet.

Előnyök

  • A műbőr és valódi bőr anyagú felsőrész a műbőr rátétekkel tartós, réteges megjelenést kölcsönöz.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Stílus: IQ9438-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (8)

4.9 csillag

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Nike Air Max 90 Premium „Scorpion” férficipő

Nike Air Max 90 Premium „Scorpion”

149,99 €

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