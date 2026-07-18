Nike Air Max 90 Premium férficipő

MaryP12913563
Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color
Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.
Nike Air Max 90 Premium
Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
MaryP12913563
Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color
Annamária735089855
Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.
faridal4247322
Pour un cadeau , trop belles. Le beige est discret , on peut facilement les mettre avec un costume . Le beige est très beau , beau design . Je recommande
Nike Air Max 90 Premium