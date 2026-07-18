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Nike Air Max 90 Premium férficipő - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Férficipő

149,99 €
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Fekete/Iron Grey/Cool Grey/Fekete
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
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Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.


  • Megjelenített szín: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Stílus: IM5759-100

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.

Előnyök

  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Szivacsos középtalp
  • Megjelenített szín: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Stílus: IM5759-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (21)

4.8 csillag

  • MaryP12913563

    Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color

  • Annamária735089855

    Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.

  • faridal4247322

    Pour un cadeau , trop belles. Le beige est discret , on peut facilement les mettre avec un costume . Le beige est très beau , beau design . Je recommande

Nike Air Max 90 Premium férficipő

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

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