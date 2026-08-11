Nike Air Max 90 Premium férficipő

Ünnepeld a labdarúgás legfontosabb eseményét ebben az ikonikus Air Max 90-ben. Az örvénylő minták és a szürke árnyalatok élénk narancssárga elemekkel tarkítva szimbolizálják az „Oranje” csapatot. Klasszikus gofrimintás talpával az edzőcipő hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A feltűnő színek és a látható párnázás teljessé teszik a cipőt.

Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Hyper Crimson/Fekete

Stílus: IQ0172-900