Nike Air Max 90 Premium férficipő

Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Ünnepeld a labdarúgás legfontosabb eseményét ebben az ikonikus Air Max 90-ben. Az örvénylő minták és a szürke árnyalatok élénk narancssárga elemekkel tarkítva szimbolizálják az „Oranje” csapatot. Klasszikus gofrimintás talpával az edzőcipő hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A feltűnő színek és a látható párnázás teljessé teszik a cipőt.
Nike Air Max 90 Premium
Ünnepeld a labdarúgás legfontosabb eseményét ebben az ikonikus Air Max 90-ben. Az örvénylő minták és a szürke árnyalatok élénk narancssárga elemekkel tarkítva szimbolizálják az „Oranje” csapatot. Klasszikus gofrimintás talpával az edzőcipő hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A feltűnő színek és a látható párnázás teljessé teszik a cipőt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.
Christopher198865
Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.
Awesome 90s.
john646473682
The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.
Nike Air Max 90 Premium