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Air Max 90 LTR férficipő - Fekete/Fekete/Fekete

Air Max 90 LTR

Férficipő

149,99 €
Fekete/Fekete/Fekete
Fehér/Fehér/Fehér
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Ikonikus gofrimintás külső talpával, varrott rátéteivel, sima bőrfelületével és klasszikus, színekkel kiemelt TPU-lemezeivel a Nike Air Max 90 LTR hű marad az eredeti futógyökereihez. A monokróm felsőrész sokoldalú stílust biztosít, a Max Air párnázás pedig kényelmesebbé teszi a lépéseidet.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: CZ5594-001

Air Max 90 LTR

149,99 €

ÜNNEPELD A NAGY AIRT.

Ikonikus gofrimintás külső talpával, varrott rátéteivel, sima bőrfelületével és klasszikus, színekkel kiemelt TPU-lemezeivel a Nike Air Max 90 LTR hű marad az eredeti futógyökereihez. A monokróm felsőrész sokoldalú stílust biztosít, a Max Air párnázás pedig kényelmesebbé teszi a lépéseidet.

A termék előnyei

  • Az eredetileg futásra tervezett és a sarokban elhelyezett Max Air egység hihetetlenül kényelmes párnázást biztosít.
  • Az alacsony szárú kialakítás és a párnázott szár kombinációja puha, kényelmes érzetet nyújt.
  • A gumiból készült gofrimintás külső talp klasszikus megjelenést, kiváló tapadást és tartósságot biztosít.
  • Az öltött bőr rátétek és a TPU díszítőelemek fokozzák a tartósságot, a kényelmet, és azt az ikonikus 90-es évekbeli megjelenést, amelyre vágysz.

Termékadatok

  • A hab középtalp tartós párnázást nyújt
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: CZ5594-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (259)

4.6 csillag

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Top

    ALFONSS814109966

    Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

Air Max 90 LTR férficipő

Air Max 90 LTR

149,99 €

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