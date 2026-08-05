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Nike Air Max 90 LTR cipő nagyobb gyerekeknek - Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90 LTR

Cipő nagyobb gyerekeknek

119,99 €
Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
Fekete/Fekete/Fehér/Fekete
Fehér/Fekete/Anthracite/Playful Pink
Fekete/Dark Smoke Grey/Racer Blue
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Fehér/Phantom/Light Orewood Brown
Fekete/Gamma Blue/Ice/Chrome
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A Nike Air Max 90 LTR még jobb érzést kelt. A párnázás puhább és rugalmasabb, a Max Air egység a növésben lévő lábakra van hangolva, az alak pedig nagyobb mozgást biztosít a lábujjak számára. A dizájn és a megjelenés nem változott, így a 90-es évek kedvencét egy új nemzedékhez viszi el.


  • Megjelenített szín: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Stílus: CD6864-034

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

IKONIKUS AIR GYEREKEKNEK.

A Nike Air Max 90 LTR még jobb érzést kelt. A párnázás puhább és rugalmasabb, a Max Air egység a növésben lévő lábakra van hangolva, az alak pedig nagyobb mozgást biztosít a lábujjak számára. A dizájn és a megjelenés nem változott, így a 90-es évek kedvencét egy új nemzedékhez viszi el.

Megújult klasszikus

Az alacsony szárú cipő valódi és műbőrből készült, mely tartós, és klasszikus érzetet kelt. Az alak több mozgást biztosít a lábujjak számára, az illeszkedés pedig kényelmet nyújt a növésben lévő lábak számára.

Párnázott kényelem

A Max Air egység puhább tapintású, és a gyerekekre optimalizáltuk. A párnázott és a rugalmas habszivacs könnyű lépteket tesz lehetővé.

Párnázott dizájn

A boka körül további párnázás puha érzést kínál, így azonnal belecsúszhatsz a kényelembe.

Természetes mozgás

A teljes hosszúságú gumitalp rugalmas barázdákkal rendelkezik, így minden lépés természetes érzetet nyújt.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Stílus: CD6864-034

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (307)

4.6 csillag

  • Vaͣnnaͣhͪ45023052

    Love them! Love them! Love them! Love them!

  • Allisonk397280649

    Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.

  • Shoes

    alex250353355

    The laces didn’t go with the shoe

Nike Air Max 90 LTR cipő nagyobb gyerekeknek

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

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Fedezd fel a nagyobb gyerekeknek készült Nike Air Max 90 LTR cipőt

Megújult klasszikus

Az alacsony szárú cipő valódi bőr és műbőr anyaga tartós, és klasszikus érzetet nyújt. A cipő formája nagyobb mozgásteret biztosít a lábujjak számára, illeszkedése pedig kényelmesen igazodik a gyerekek növekvő lábfejéhez.

Párnázott kényelem

A Max Air egység puhább tapintású, amely jobban illeszkedik a gyerekek lábához. Ráadásul a puha, rugalmas hab könnyűvé teszi lépteiket.

Párnázott dizájn

A boka körül további párnázás puha érzést kínál, így azonnal belecsúszhatsz a kényelembe.