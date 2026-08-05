Nike Air Max 90 LTR cipő nagyobb gyerekeknek

Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
A Nike Air Max 90 LTR még jobb érzést kelt. A párnázás puhább és rugalmasabb, a Max Air egység a növésben lévő lábakra van hangolva, az alak pedig nagyobb mozgást biztosít a lábujjak számára. A dizájn és a megjelenés nem változott, így a 90-es évek kedvencét egy új nemzedékhez viszi el.
Nike Air Max 90 LTR
IKONIKUS AIR GYEREKEKNEK.
A Nike Air Max 90 LTR még jobb érzést kelt. A párnázás puhább és rugalmasabb, a Max Air egység a növésben lévő lábakra van hangolva, az alak pedig nagyobb mozgást biztosít a lábujjak számára. A dizájn és a megjelenés nem változott, így a 90-es évek kedvencét egy új nemzedékhez viszi el.
Az alacsony szárú cipő valódi és műbőrből készült, mely tartós, és klasszikus érzetet kelt. Az alak több mozgást biztosít a lábujjak számára, az illeszkedés pedig kényelmet nyújt a növésben lévő lábak számára.
A Max Air egység puhább tapintású, és a gyerekekre optimalizáltuk. A párnázott és a rugalmas habszivacs könnyű lépteket tesz lehetővé.
A boka körül további párnázás puha érzést kínál, így azonnal belecsúszhatsz a kényelembe.
A teljes hosszúságú gumitalp rugalmas barázdákkal rendelkezik, így minden lépés természetes érzetet nyújt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Fedezd fel a nagyobb gyerekeknek készült Nike Air Max 90 LTR cipőt
Az alacsony szárú cipő valódi bőr és műbőr anyaga tartós, és klasszikus érzetet nyújt. A cipő formája nagyobb mozgásteret biztosít a lábujjak számára, illeszkedése pedig kényelmesen igazodik a gyerekek növekvő lábfejéhez.
A Max Air egység puhább tapintású, amely jobban illeszkedik a gyerekek lábához. Ráadásul a puha, rugalmas hab könnyűvé teszi lépteiket.
A boka körül további párnázás puha érzést kínál, így azonnal belecsúszhatsz a kényelembe.