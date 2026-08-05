Nike Air Max 90 LTR cipő nagyobb gyerekeknek

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

IKONIKUS AIR GYEREKEKNEK.

A Nike Air Max 90 LTR még jobb érzést kelt. A párnázás puhább és rugalmasabb, a Max Air egység a növésben lévő lábakra van hangolva, az alak pedig nagyobb mozgást biztosít a lábujjak számára. A dizájn és a megjelenés nem változott, így a 90-es évek kedvencét egy új nemzedékhez viszi el.

Megújult klasszikus

Az alacsony szárú cipő valódi és műbőrből készült, mely tartós, és klasszikus érzetet kelt. Az alak több mozgást biztosít a lábujjak számára, az illeszkedés pedig kényelmet nyújt a növésben lévő lábak számára.

Párnázott kényelem

A Max Air egység puhább tapintású, és a gyerekekre optimalizáltuk. A párnázott és a rugalmas habszivacs könnyű lépteket tesz lehetővé.

Párnázott dizájn

A boka körül további párnázás puha érzést kínál, így azonnal belecsúszhatsz a kényelembe.

Természetes mozgás

A teljes hosszúságú gumitalp rugalmas barázdákkal rendelkezik, így minden lépés természetes érzetet nyújt.