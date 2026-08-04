Nike Air Max 90 férficipő

JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.
Nike Air Max 90
Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Love them
rogerl829011514
Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen
Nike Air Max 90