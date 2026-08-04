Nike Air Max 90 férficipő

Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.

Megjelenített szín: Fehér/Aurora Blue/Fehér

Stílus: IZ2746-100