 
1 / 8. kép
Nike Air Max 90 férficipő - Fehér/Aurora Blue/Fehér

Nike Air Max 90

Férficipő

159,99 €
Nike Air Max 90 férficipő - Fehér/Aurora Blue/Fehér
Tervezd meg saját Nike By You termékedet
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.


  • Megjelenített szín: Fehér/Aurora Blue/Fehér
  • Stílus: IZ2746-100

Nike Air Max 90

159,99 €

Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.

Előnyök

  • A valódi bőr és műbőr anyagú felsőrész a műbőr rátétekkel tartós, réteges megjelenést kölcsönöz.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fehér/Aurora Blue/Fehér
  • Stílus: IZ2746-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

4.5 csillag

  • JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae

    Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .

  • Love them

    rogerl829011514

    Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen

Nike Air Max 90 férficipő

Nike Air Max 90

159,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 5