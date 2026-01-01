Nike Air Max 90
Férficipő
Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.
- Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Stílus: IV4695-001
Nike Air Max 90
Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.
Előnyök
- A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
- A felsőrész prémium hasított bőrből készült a luxus megjelenés és érzet érdekében.
- A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
- A gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.
Termékadatok
- Mély kivágású gallér
- Szivacsos középtalp
- Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Stílus: IV4695-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Max 90