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Nike Air Max 90 férficipő - Fekete/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90

Férficipő

149,99 €
Nike Air Max 90 férficipő - Fekete/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
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Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.


  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Stílus: IV4695-001

Nike Air Max 90

149,99 €

Ikonikus gofrimintás talpával az Air Max 90 hű marad az eredeti futómodellhez, a varrott rátétek és a texturált díszítőelemek pedig a sokak által kedvelt 90-es évekbeli megjelenést idézik. A sok mindenhez passzoló színekkel ellátott, látható párnázás kényelmesebbé teszi a lépteidet.

Előnyök

  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A felsőrész prémium hasított bőrből készült a luxus megjelenés és érzet érdekében.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Szivacsos középtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Stílus: IV4695-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Max 90 férficipő

    Nike Air Max 90

    149,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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