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Nike Air Max 90 Drift férficipő - Vast Grey/Fehér/Fekete/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Férficipő

30% kedvezmény
Vast Grey/Fehér/Fekete/Pencil Point
Fekete/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/Fehér
Light Bone/Neutral Olive/Fekete/Off White
Fekete/Fekete/Fekete
Pure Platinum/Bright Crimson/Fekete
Parachute Beige/Fekete/Summit White/Light Khaki
Fekete/Dusty Cactus/Anthracite
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Az Air Max 90 Drift cipő egy még strapabíróbb lehetőségként szolgálna a cipőgyűjteményedben. A különböző textúrák réteges megjelenést kölcsönöznek a cipőnek, beleértve a strapabíró, hasadásgátló anyagot, a gumit és a műbőrt. A Max Air párnázásnak és a gofrimintás külsőtalpnak köszönhetően az utcán és terepen egyaránt kényelmes viselet.


  • Megjelenített szín: Vast Grey/Fehér/Fekete/Pencil Point
  • Stílus: IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

30% kedvezmény

Az Air Max 90 Drift cipő egy még strapabíróbb lehetőségként szolgálna a cipőgyűjteményedben. A különböző textúrák réteges megjelenést kölcsönöznek a cipőnek, beleértve a strapabíró, hasadásgátló anyagot, a gumit és a műbőrt. A Max Air párnázásnak és a gofrimintás külsőtalpnak köszönhetően az utcán és terepen egyaránt kényelmes viselet.

Előnyök

  • A felsőrész műbőr, hasadásgátló szövet és gumi keveréke a tartós és rétegzett megjelenésért.
  • A Max Air sarokegységgel ellátott habszivacs középtalp könnyű párnázásról gondoskodik.
  • A gumiból készült, gofrimintás külsőtalp fokozza a tartós tapadást és a cipő hagyományos jellegét.

Termékadatok

  • Párnázott szár
  • Habtalp
  • Megjelenített szín: Vast Grey/Fehér/Fekete/Pencil Point
  • Stílus: IO1908-078

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (69)

4.4 csillag

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Nike Air Max 90 Drift férficipő

Nike Air Max 90 Drift

30% kedvezmény

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