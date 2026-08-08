Nike Air Max 90 Drift férficipő

Az Air Max 90 Drift cipő egy még strapabíróbb lehetőségként szolgálna a cipőgyűjteményedben. A különböző textúrák réteges megjelenést kölcsönöznek a cipőnek, beleértve a strapabíró, hasadásgátló anyagot, a gumit és a műbőrt. A Max Air párnázásnak és a gofrimintás külsőtalpnak köszönhetően az utcán és terepen egyaránt kényelmes viselet.

Megjelenített szín: Vast Grey/Fehér/Fekete/Pencil Point

Stílus: IO1908-078