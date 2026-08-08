Nike Air Max 90 Drift férficipő

Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
Az Air Max 90 Drift cipő egy még strapabíróbb lehetőségként szolgálna a cipőgyűjteményedben. A különböző textúrák réteges megjelenést kölcsönöznek a cipőnek, beleértve a strapabíró, hasadásgátló anyagot, a gumit és a műbőrt. A Max Air párnázásnak és a gofrimintás külsőtalpnak köszönhetően az utcán és terepen egyaránt kényelmes viselet.
Nike Air Max 90 Drift
Az Air Max 90 Drift cipő egy még strapabíróbb lehetőségként szolgálna a cipőgyűjteményedben. A különböző textúrák réteges megjelenést kölcsönöznek a cipőnek, beleértve a strapabíró, hasadásgátló anyagot, a gumit és a műbőrt. A Max Air párnázásnak és a gofrimintás külsőtalpnak köszönhetően az utcán és terepen egyaránt kényelmes viselet.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.4 csillag
Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
To good to be true!
Sebastian840460051
Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.
marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33
Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety
Nike Air Max 90 Drift