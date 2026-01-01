Nike Air Max 90 By You egyedi női cipő

Nike Air Max 90 By You

169,99 €

Akár monokróm, akár merészen sportos megjelenésre vágysz, az AM90 mindenre képes. Szabj testre a színektől kezdve az anyagokon át mindent, hogy a dizájn valóban a személyiségedet tükrözze.

Válassz alapot

Válaszd a teljes felületű bőrt vagy a bőr és a szellőző háló keverékét a réteges megjelenés érdekében. A felsőrész minden esetben kényelmes és tartós lesz.

Légy színes

Színekből is van választék. Választhatod a klasszikus sporthagyományt tükröző árnyalatokat vagy a szezonális színeket.

Tedd személyessé

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Szabd testre cipődet akár 8 karakterrel a cipőnyelv felső részén.