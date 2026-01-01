 
1 / 6. kép
Nike Air Max 90 By You egyedi női cipő - Többszínű/Többszínű

Nike Air Max 90 By You

Egyedi női cipő

169,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Akár monokróm, akár merészen sportos megjelenésre vágysz, az AM90 mindenre képes. Szabj testre a színektől kezdve az anyagokon át mindent, hogy a dizájn valóban a személyiségedet tükrözze.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: HQ3712-900

Nike Air Max 90 By You

169,99 €

Akár monokróm, akár merészen sportos megjelenésre vágysz, az AM90 mindenre képes. Szabj testre a színektől kezdve az anyagokon át mindent, hogy a dizájn valóban a személyiségedet tükrözze.

Válassz alapot

Válaszd a teljes felületű bőrt vagy a bőr és a szellőző háló keverékét a réteges megjelenés érdekében. A felsőrész minden esetben kényelmes és tartós lesz.

Légy színes

Színekből is van választék. Választhatod a klasszikus sporthagyományt tükröző árnyalatokat vagy a szezonális színeket.

Tedd személyessé

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Szabd testre cipődet akár 8 karakterrel a cipőnyelv felső részén.

További előnyök

  • Az eredetileg versenyszerű futáshoz tervezett cipő látható Air párnázása évtizedek kényelmét biztosítja a talpad alatt.
  • A gumiból készült, gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.

Termékadatok

  • Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
  • Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
  • 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre alkotásod, miközben mindenféle variációval kísérletezel.
  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: HQ3712-900

Air Max 90

A 90-es évek fordulópontot jelentettek a kultúrában – a művészetben, a zenében, a divatban és az edzőcipőkben egyaránt. Az Air Max a mozgalom élére állt. A még feltűnőbb Air párnázással és egy „infrarednek” elnevezett merész új színnel a forradalmasított dizájn hozzájárult ahhoz, hogy az első 90 a maga útját járja. Az Air Max már nemcsak egy futócipő, hanem az utcai viselet alappillérévé vált.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Air Max 90 By You.

    Nike Air Max 90 By You egyedi női cipő

    Nike Air Max 90 By You

    169,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

    Tedd teljessé a megjelenésed