Nike Air Max 90 By You
Egyedi női cipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Akár monokróm, akár merészen sportos megjelenésre vágysz, az AM90 mindenre képes. Szabj testre a színektől kezdve az anyagokon át mindent, hogy a dizájn valóban a személyiségedet tükrözze.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: HQ3712-900
Nike Air Max 90 By You
Akár monokróm, akár merészen sportos megjelenésre vágysz, az AM90 mindenre képes. Szabj testre a színektől kezdve az anyagokon át mindent, hogy a dizájn valóban a személyiségedet tükrözze.
Válassz alapot
Válaszd a teljes felületű bőrt vagy a bőr és a szellőző háló keverékét a réteges megjelenés érdekében. A felsőrész minden esetben kényelmes és tartós lesz.
Légy színes
Színekből is van választék. Választhatod a klasszikus sporthagyományt tükröző árnyalatokat vagy a szezonális színeket.
Tedd személyessé
A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Szabd testre cipődet akár 8 karakterrel a cipőnyelv felső részén.
További előnyök
- Az eredetileg versenyszerű futáshoz tervezett cipő látható Air párnázása évtizedek kényelmét biztosítja a talpad alatt.
- A gumiból készült, gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.
Termékadatok
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre alkotásod, miközben mindenféle variációval kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: HQ3712-900
Air Max 90
A 90-es évek fordulópontot jelentettek a kultúrában – a művészetben, a zenében, a divatban és az edzőcipőkben egyaránt. Az Air Max a mozgalom élére állt. A még feltűnőbb Air párnázással és egy „infrarednek” elnevezett merész új színnel a forradalmasított dizájn hozzájárult ahhoz, hogy az első 90 a maga útját járja. Az Air Max már nemcsak egy futócipő, hanem az utcai viselet alappillérévé vált.
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Nike Air Max 90 By You
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