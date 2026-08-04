Nike Air Max 270 cipő babáknak

Nike Air Max 270

79,99 €

MINDEN AZ AIRRŐL SZÓL.

A Nike Air Max 270 cipőnél minden a NAGY Airről szól a kis lábaknak. A gyerkőcök láthatják az oldalaktól a hátsó részig húzódó, 270 fokos Air párnázást. Ráadásul ez a kényelmes cipő ideális a mindennapi kalandokhoz.

Pehelysúlyú és szellőző

Anyaga szellőző, strukturált illeszkedést biztosít a lábfej felső részén.

Minden, ami Air

A 270 Max Air egység azt jelenti, hogy a gyerkőcök 270 fokban láthatják az Airt. A puha hab olyan párnázást kínál, amelyre mindig számíthatsz.

Természetes mozgás

A gumitalpon lévő barázdák rugalmassá teszik a cipőt, így minden növekvő lépés természetes érzetet kelt.