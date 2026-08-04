Nike Air Max 270 cipő babáknak

Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
A Nike Air Max 270 cipőnél minden a NAGY Airről szól a kis lábaknak. A gyerkőcök láthatják az oldalaktól a hátsó részig húzódó, 270 fokos Air párnázást. Ráadásul ez a kényelmes cipő ideális a mindennapi kalandokhoz.
Nike Air Max 270
MINDEN AZ AIRRŐL SZÓL.
A Nike Air Max 270 cipőnél minden a NAGY Airről szól a kis lábaknak. A gyerkőcök láthatják az oldalaktól a hátsó részig húzódó, 270 fokos Air párnázást. Ráadásul ez a kényelmes cipő ideális a mindennapi kalandokhoz.
Anyaga szellőző, strukturált illeszkedést biztosít a lábfej felső részén.
A 270 Max Air egység azt jelenti, hogy a gyerkőcök 270 fokban láthatják az Airt. A puha hab olyan párnázást kínál, amelyre mindig számíthatsz.
A gumitalpon lévő barázdák rugalmassá teszik a cipőt, így minden növekvő lépés természetes érzetet kelt.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Top
bianca690386634
Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie
The perfect fit
Troy12515518
Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike
Nike Air Max 270
Fedezd fel a babáknak szánt Nike Air Max 270 cipőt
Anyaga szellőző, strukturált illeszkedést biztosít a lábfej felső részén.
A 270 Max Air egység azt jelenti, hogy a gyerkőcök 270 fokban láthatják az Airt. A puha hab olyan párnázást kínál, amelyre mindig számíthatnak.
A gumitalp barázdái rugalmassá teszik a cipőt, így a növésben lévő lábak minden lépése természetes érzetet kelt.