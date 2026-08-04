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Nike Air Max 270 cipő babáknak - Fehér/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Cipő babáknak

79,99 €
Fehér/Light Smoke Grey/Pink Foam
Fekete/Anthracite/Fehér
Fekete/Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • A szokottnál kisebb méret; javasoljuk, hogy rendelj fél mérettel nagyobbat

A Nike Air Max 270 cipőnél minden a NAGY Airről szól a kis lábaknak. A gyerkőcök láthatják az oldalaktól a hátsó részig húzódó, 270 fokos Air párnázást. Ráadásul ez a kényelmes cipő ideális a mindennapi kalandokhoz.


  • Megjelenített szín: Fehér/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Stílus: DD1646-122

Nike Air Max 270

79,99 €

MINDEN AZ AIRRŐL SZÓL.

A Nike Air Max 270 cipőnél minden a NAGY Airről szól a kis lábaknak. A gyerkőcök láthatják az oldalaktól a hátsó részig húzódó, 270 fokos Air párnázást. Ráadásul ez a kényelmes cipő ideális a mindennapi kalandokhoz.

Pehelysúlyú és szellőző

Anyaga szellőző, strukturált illeszkedést biztosít a lábfej felső részén.

Minden, ami Air

A 270 Max Air egység azt jelenti, hogy a gyerkőcök 270 fokban láthatják az Airt. A puha hab olyan párnázást kínál, amelyre mindig számíthatsz.

Természetes mozgás

A gumitalpon lévő barázdák rugalmassá teszik a cipőt, így minden növekvő lépés természetes érzetet kelt.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fehér/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Stílus: DD1646-122

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (42)

4.5 csillag

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Nike Air Max 270 cipő babáknak

Nike Air Max 270

79,99 €

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Item 3 of 7

Fedezd fel a babáknak szánt Nike Air Max 270 cipőt

Könnyű és szellőző

Anyaga szellőző, strukturált illeszkedést biztosít a lábfej felső részén.

Minden, ami Air

A 270 Max Air egység azt jelenti, hogy a gyerkőcök 270 fokban láthatják az Airt. A puha hab olyan párnázást kínál, amelyre mindig számíthatnak.

Természetes mozgás

A gumitalp barázdái rugalmassá teszik a cipőt, így a növésben lévő lábak minden lépése természetes érzetet kelt.