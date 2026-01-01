Nike Air Max 270 By You férficipő

Nike Air Max 270 By You

179,99 €

A Nike első lifestyle Air Max modelljének testre szabható változata stílust, kényelmet és megfelelő hozzáállást kínál. A dizájn az Air Max ikonokból merít ihletet, és a Nike legnagyobb innovációját a nagyméretű ablakkal és az általad választott színekkel emeli ki.

Te melyik alapot választod?

Kezdd a bőr és textil felsőrésszel. Válassz a színek széles választékából, és szabd testre a Swoosh logókat és a hátsó fület.

Légy színes

Letisztult semleges színek, luxusminőségű fémes árnyalatok, sportos klasszikusok vagy ezek mindegyike. Mit alkotsz majd?

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. A hátsó fület maximum három karakterrel szabhatod testre a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.