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Nike Air Max 270 By You férficipő - Többszínű/Többszínű

Nike Air Max 270 By You

Férficipő

179,99 €
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Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

A Nike első lifestyle Air Max modelljének testre szabható változata stílust, kényelmet és megfelelő hozzáállást kínál. A dizájn az Air Max ikonokból merít ihletet, és a Nike legnagyobb innovációját a nagyméretű ablakkal és az általad választott színekkel emeli ki.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IQ8027-900

Nike Air Max 270 By You

179,99 €

A Nike első lifestyle Air Max modelljének testre szabható változata stílust, kényelmet és megfelelő hozzáállást kínál. A dizájn az Air Max ikonokból merít ihletet, és a Nike legnagyobb innovációját a nagyméretű ablakkal és az általad választott színekkel emeli ki.

Te melyik alapot választod?

Kezdd a bőr és textil felsőrésszel. Válassz a színek széles választékából, és szabd testre a Swoosh logókat és a hátsó fület.

Légy színes

Letisztult semleges színek, luxusminőségű fémes árnyalatok, sportos klasszikusok vagy ezek mindegyike. Mit alkotsz majd?

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. A hátsó fület maximum három karakterrel szabhatod testre a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.

További előnyök

  • A Max Air 270 egység egész napos párnázást kínál.
  • A felsőrész textilanyagai könnyedséget és jó szellőzést biztosítanak.
  • A habszivacs középtalp puha és kényelmes.
  • A rugalmas belső bélés és a bakancsszerű kialakítás személyre szabott illeszkedést biztosít.
  • A külső talpon lévő gumi fokozza a tapadást és a tartósságot.

Termékadatok

  • Hálós részletek
  • Kétrészes középtalp
  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IQ8027-900

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    Nike Air Max 270 By You férficipő

    Nike Air Max 270 By You

    179,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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