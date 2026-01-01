Nike Air Max 1 By You egyedi férficipő

Nike Air Max 1 By You

169,99 €

A Nike Air Max 1 By You azt a legendás sportcipőt újítja meg, amely 87 óta egyeduralkodó. A réteges dizájn tökéletes alapot nyújt a kedvenc színkombinációiddal való kísérletezéshez. És ez még nem minden: a változatos külsőtalp opciókkal és a személyre szabott üzenetekkel olyan megjelenést alkothatsz, amely tökéletesen illik hozzád.

Válassz alapot

A gumis külsőtalp elérhető egyszínű, gumi és áttetsző változatban – rajtad áll, hogy a cipőd talpa kitűnik a tömegből, vagy sem.

Légy színes

Dobd fel a felsőrészt kontrasztos színekkel, vagy használj semleges színeket és hozz helyette létre valami visszafogottabbat.

Tedd személyessé

Tartsd meg az eredeti „AIR” feliratot a hátsó fülön, vagy add hozzá a saját egyéni üzenetedet legfeljebb három karakter hosszúságban.