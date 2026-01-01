Nike Air Max 1 By You
Egyedi férficipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
A Nike Air Max 1 By You azt a legendás sportcipőt újítja meg, amely 87 óta egyeduralkodó. A réteges dizájn tökéletes alapot nyújt a kedvenc színkombinációiddal való kísérletezéshez. És ez még nem minden: a változatos külsőtalp opciókkal és a személyre szabott üzenetekkel olyan megjelenést alkothatsz, amely tökéletesen illik hozzád.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: HQ3714-900
Nike Air Max 1 By You
A Nike Air Max 1 By You azt a legendás sportcipőt újítja meg, amely 87 óta egyeduralkodó. A réteges dizájn tökéletes alapot nyújt a kedvenc színkombinációiddal való kísérletezéshez. És ez még nem minden: a változatos külsőtalp opciókkal és a személyre szabott üzenetekkel olyan megjelenést alkothatsz, amely tökéletesen illik hozzád.
Válassz alapot
A gumis külsőtalp elérhető egyszínű, gumi és áttetsző változatban – rajtad áll, hogy a cipőd talpa kitűnik a tömegből, vagy sem.
Légy színes
Dobd fel a felsőrészt kontrasztos színekkel, vagy használj semleges színeket és hozz helyette létre valami visszafogottabbat.
Tedd személyessé
Tartsd meg az eredeti „AIR” feliratot a hátsó fülön, vagy add hozzá a saját egyéni üzenetedet legfeljebb három karakter hosszúságban.
További előnyök
- A használat során a felsőrész lágyul, és vintage stílusúvá válik.
- A sarokban elhelyezett, látható Max Air egység könnyed párnázást nyújt.
- A gofrimintás gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt, és a hagyományos stílust képviseli.
Termékadatok
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre alkotásod, miközben mindenféle variációval kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: HQ3714-900
Air Max 1
Persze, az Air Max 1 futócipőként kezdte pályafutását, az innovációt azonban nem lehet kordában tartani. A nagy port kavaró, látható Air egységgel ellátott, a hip-hop kultúra által is elfogadott futócipő Brooklyn szívétől a londoni utcákig bárhol megtalálható. Csúcsminőségű dizájnjával és ütős színskáláival évről évre, a mai napig elképesztő népszerűségnek örvend.
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Nike Air Max 1 By You
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