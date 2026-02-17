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Nike Air kapucnis, belebújós pulóver nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fehér/Fehér

Nike Air

Kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény

Kapd fel ezt a könnyű, kapucnis polárpulóvert, amikor egy kis extra melegre van szükséged. Kívül sima, belül pedig puha a még nagyobb kényelem érdekében. A különleges dizájnelemek – mint a hímzett mellkasi logó és a kontrasztos szegélycsíkok – új szintre emelik a megjelenésed.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: II7350-010

Nike Air

30% kedvezmény

Kapd fel ezt a könnyű, kapucnis polárpulóvert, amikor egy kis extra melegre van szükséged. Kívül sima, belül pedig puha a még nagyobb kényelem érdekében. A különleges dizájnelemek – mint a hímzett mellkasi logó és a kontrasztos szegélycsíkok – új szintre emelik a megjelenésed.

Előnyök

  • A közepes súlyú, bolyhosított poláranyag belül extrapuha tapintású, kívül pedig sima.
  • Az ujjak és a törzsrész bő szabása elég tágas a következő kalandodhoz.

Termékadatok

  • 80% pamut/20% poliészter
  • Hímzett Nike Air logó a mellkasrészen
  • Szilikon Nike Air rátét
  • Kenguruzseb
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: II7350-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836

    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Nike Air kapucnis, belebújós pulóver nagyobb gyerekeknek

Nike Air

30% kedvezmény

Tedd teljessé a megjelenésed

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