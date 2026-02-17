Nike Air kapucnis, belebújós pulóver nagyobb gyerekeknek

Kapd fel ezt a könnyű, kapucnis polárpulóvert, amikor egy kis extra melegre van szükséged. Kívül sima, belül pedig puha a még nagyobb kényelem érdekében. A különleges dizájnelemek – mint a hímzett mellkasi logó és a kontrasztos szegélycsíkok – új szintre emelik a megjelenésed.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér

Stílus: II7350-010