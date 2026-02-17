Nike Air kapucnis, belebújós pulóver nagyobb gyerekeknek

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Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Kapd fel ezt a könnyű, kapucnis polárpulóvert, amikor egy kis extra melegre van szükséged. Kívül sima, belül pedig puha a még nagyobb kényelem érdekében. A különleges dizájnelemek – mint a hímzett mellkasi logó és a kontrasztos szegélycsíkok – új szintre emelik a megjelenésed.
Nike Air
Kapd fel ezt a könnyű, kapucnis polárpulóvert, amikor egy kis extra melegre van szükséged. Kívül sima, belül pedig puha a még nagyobb kényelem érdekében. A különleges dizájnelemek – mint a hímzett mellkasi logó és a kontrasztos szegélycsíkok – új szintre emelik a megjelenésed.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
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Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Nike Air