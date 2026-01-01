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Air Jordan Ultra SE férficipő - Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Air Jordan Ultra SE

Férficipő

149,99 €
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Mi történik, ha újragondolod kínálatunk egyik legikonikusabb Jordan modelljét? Egy sokoldalú cipőt hozol létre, amely készen áll a jövőre. A sima bőr és az alacsony szár kombinációja tökéletesen hordható, kényelmes viseletet biztosít a mindennapokra.


  • Megjelenített szín: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Stílus: IV6252-400

Air Jordan Ultra SE

149,99 €

Mi történik, ha újragondolod kínálatunk egyik legikonikusabb Jordan modelljét? Egy sokoldalú cipőt hozol létre, amely készen áll a jövőre. A sima bőr és az alacsony szár kombinációja tökéletesen hordható, kényelmes viseletet biztosít a mindennapokra.

Előnyök

  • A sima valódi és szintetikus bőr tartós kialakításról gondoskodik.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
  • Stílus: IV6252-400

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan Ultra SE férficipő

    Air Jordan Ultra SE

    149,99 €

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