Air Jordan Ultra SE
Férficipő
Mi történik, ha újragondolod kínálatunk egyik legikonikusabb Jordan modelljét? Egy sokoldalú cipőt hozol létre, amely készen áll a jövőre. A sima bőr és az alacsony szár kombinációja tökéletesen hordható, kényelmes viseletet biztosít a mindennapokra.
- Megjelenített szín: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Stílus: IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
Mi történik, ha újragondolod kínálatunk egyik legikonikusabb Jordan modelljét? Egy sokoldalú cipőt hozol létre, amely készen áll a jövőre. A sima bőr és az alacsony szár kombinációja tökéletesen hordható, kényelmes viseletet biztosít a mindennapokra.
Előnyök
- A sima valódi és szintetikus bőr tartós kialakításról gondoskodik.
- A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Megjelenített szín: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red
- Stílus: IV6252-400
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Air Jordan Ultra SE.
Air Jordan Ultra SE