Air Jordan Ultra SE férficipő

Mi történik, ha újragondolod kínálatunk egyik legikonikusabb Jordan modelljét? Egy sokoldalú cipőt hozol létre, amely készen áll a jövőre. A sima bőr és az alacsony szár kombinációja tökéletesen hordható, kényelmes viseletet biztosít a mindennapokra.

Megjelenített szín: Old Royal/Deep Royal Blue/Off Noir/University Red

Stílus: IV6252-400