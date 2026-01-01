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Air Jordan Tank női trikó - Fekete/Dark Smoke Grey/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Air Jordan

Női trikó

99,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított szálakból készült

Kapj fel valamit, ami szuperpuha és teljesen meglepő. A szakértelem és a Jordan öröksége találkozik ebben a bolyhos, pulóverek ihlette trikóban, hogy stílusos utcai viseletet kínáljon – akár lazán, akár elegánsan viseled.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Fekete
  • Stílus: HQ9171-010

Air Jordan

99,99 €

Kapj fel valamit, ami szuperpuha és teljesen meglepő. A szakértelem és a Jordan öröksége találkozik ebben a bolyhos, pulóverek ihlette trikóban, hogy stílusos utcai viseletet kínáljon – akár lazán, akár elegánsan viseled.

Termékadatok

  • 53% nejlon/34% műselyem/12% poliészter/1% spandex
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Fekete
  • Stílus: HQ9171-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: S, magassága: 173 cm
    • Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan Tank női trikó

    Air Jordan

    99,99 €

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