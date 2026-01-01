Air Jordan Tank női trikó

Újrahasznosított anyagok
Air Jordan
Női trikó
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított szálakból készült
Kapj fel valamit, ami szuperpuha és teljesen meglepő. A szakértelem és a Jordan öröksége találkozik ebben a bolyhos, pulóverek ihlette trikóban, hogy stílusos utcai viseletet kínáljon – akár lazán, akár elegánsan viseled.
- Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Fekete
- Stílus: HQ9171-010
Air Jordan
Kapj fel valamit, ami szuperpuha és teljesen meglepő. A szakértelem és a Jordan öröksége találkozik ebben a bolyhos, pulóverek ihlette trikóban, hogy stílusos utcai viseletet kínáljon – akár lazán, akár elegánsan viseled.
Termékadatok
- 53% nejlon/34% műselyem/12% poliészter/1% spandex
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Fekete
- Stílus: HQ9171-010
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 173 cm
- Szűkített fazon: formatervezett és testhezálló
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan