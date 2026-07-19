Air Jordan Skyline Low LE férficipő

A klasszikus Jordan stílus által ihletett, alacsony szárú Skyline Low cipő a kosárlabda örökségét hozza el a pályáról a mindennapokba. Rendelkezik a jól ismert és kedvelt részletekkel, mint például a márkajelzés a sarkon és a varrott Swoosh dizájn, valamint a sarokba beágyazott Air és a strapabíró anyagkeverék, amely bármilyen szetthez illik.

Megjelenített szín: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Stílus: IQ6425-100