Air Jordan Skyline Low LE férficipő

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
A klasszikus Jordan stílus által ihletett, alacsony szárú Skyline Low cipő a kosárlabda örökségét hozza el a pályáról a mindennapokba. Rendelkezik a jól ismert és kedvelt részletekkel, mint például a márkajelzés a sarkon és a varrott Swoosh dizájn, valamint a sarokba beágyazott Air és a strapabíró anyagkeverék, amely bármilyen szetthez illik.
Air Jordan Skyline Low LE
A klasszikus Jordan stílus által ihletett, alacsony szárú Skyline Low cipő a kosárlabda örökségét hozza el a pályáról a mindennapokba. Rendelkezik a jól ismert és kedvelt részletekkel, mint például a márkajelzés a sarkon és a varrott Swoosh dizájn, valamint a sarokba beágyazott Air és a strapabíró anyagkeverék, amely bármilyen szetthez illik.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE