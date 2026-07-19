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Air Jordan Skyline Low LE férficipő - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Férficipő

99,99 €
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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A klasszikus Jordan stílus által ihletett, alacsony szárú Skyline Low cipő a kosárlabda örökségét hozza el a pályáról a mindennapokba. Rendelkezik a jól ismert és kedvelt részletekkel, mint például a márkajelzés a sarkon és a varrott Swoosh dizájn, valamint a sarokba beágyazott Air és a strapabíró anyagkeverék, amely bármilyen szetthez illik.


  • Megjelenített szín: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Stílus: IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

A klasszikus Jordan stílus által ihletett, alacsony szárú Skyline Low cipő a kosárlabda örökségét hozza el a pályáról a mindennapokba. Rendelkezik a jól ismert és kedvelt részletekkel, mint például a márkajelzés a sarkon és a varrott Swoosh dizájn, valamint a sarokba beágyazott Air és a strapabíró anyagkeverék, amely bármilyen szetthez illik.

Előnyök

  • A szintetikus és valódi bőrből, valamint hasított bőrből készült felsőrész tartós és strukturált cipőt eredményez.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Stílus: IQ6425-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (25)

4.3 csillag

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Air Jordan Skyline Low LE férficipő

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

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