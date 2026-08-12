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Air Jordan Sixty Plus Low cipő nagyobb gyerekeknek - University Blue/Obsidian/Fehér

Air Jordan Sixty Plus Low

Cipő nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
University Blue/Obsidian/Fehér
Sail/Fekete/Reflect Silver/Fire Red
Fehér/Fekete/Pure Platinum
Fekete/Dark Smoke Grey
Fehér/True Blue/Varsity Red
Phantom/Palomino/Fekete/University Red
Fehér/Tour Yellow/Fekete
Fekete/Fehér/Gym Red
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Visszatért a Sixty Plus alacsony szárú változata, és azt az öt klasszikus Jordan cipőt ötvözi, melyeket MJ a 60 pont feletti meccsein viselt. Az eredmény egy olyan sneaker, amely ikonikus részleteivel a nagyszerűséget közvetíti, és méltó emléket állít a GOAT örökségének.


  • Megjelenített szín: University Blue/Obsidian/Fehér
  • Stílus: IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

30% kedvezmény

Visszatért a Sixty Plus alacsony szárú változata, és azt az öt klasszikus Jordan cipőt ötvözi, melyeket MJ a 60 pont feletti meccsein viselt. Az eredmény egy olyan sneaker, amely ikonikus részleteivel a nagyszerűséget közvetíti, és méltó emléket állít a GOAT örökségének.

Előnyök

  • A valódi bőr és műbőr felsőrész fokozott tartósságot és struktúrát biztosít.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A gumi külsőtalp tartós tapadást nyújt.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: University Blue/Obsidian/Fehér
  • Stílus: IO1866-400

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (20)

4.7 csillag

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan Sixty Plus Low cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan Sixty Plus Low

30% kedvezmény

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