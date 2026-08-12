Air Jordan Sixty Plus Low cipő nagyobb gyerekeknek

Visszatért a Sixty Plus alacsony szárú változata, és azt az öt klasszikus Jordan cipőt ötvözi, melyeket MJ a 60 pont feletti meccsein viselt. Az eredmény egy olyan sneaker, amely ikonikus részleteivel a nagyszerűséget közvetíti, és méltó emléket állít a GOAT örökségének.

Megjelenített szín: University Blue/Obsidian/Fehér

Stílus: IO1866-400