Air Jordan Sixty Plus Low cipő nagyobb gyerekeknek

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Visszatért a Sixty Plus alacsony szárú változata, és azt az öt klasszikus Jordan cipőt ötvözi, melyeket MJ a 60 pont feletti meccsein viselt. Az eredmény egy olyan sneaker, amely ikonikus részleteivel a nagyszerűséget közvetíti, és méltó emléket állít a GOAT örökségének.
Air Jordan Sixty Plus Low
Visszatért a Sixty Plus alacsony szárú változata, és azt az öt klasszikus Jordan cipőt ötvözi, melyeket MJ a 60 pont feletti meccsein viselt. Az eredmény egy olyan sneaker, amely ikonikus részleteivel a nagyszerűséget közvetíti, és méltó emléket állít a GOAT örökségének.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
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Air Jordan Sixty Plus Low