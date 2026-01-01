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Air Jordan OG női cipő - Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold

Air Jordan OG

Női cipő

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A női kosarasoknak tervezett, MJ öröksége által ihletett Air Jordan OG készen áll a megjelenésre. Tartós anyagokból, formázott középtalpból és különálló, szegmentált tapadási mintázatból áll – plusz a jól ismert és kedvelt könnyű Air párnázást nyújtja.


  • Megjelenített szín: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Stílus: IR2010-229

Air Jordan OG

30% kedvezmény

A női kosarasoknak tervezett, MJ öröksége által ihletett Air Jordan OG készen áll a megjelenésre. Tartós anyagokból, formázott középtalpból és különálló, szegmentált tapadási mintázatból áll – plusz a jól ismert és kedvelt könnyű Air párnázást nyújtja.

Előnyök

Az Air Zoom párnázás segít gyorsan elrugaszkodni a talajról.

Termékadatok

  • Bőr felsőrész
  • Szivacsos középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Középmagas szár
  • Megjelenített szín: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
  • Stílus: IR2010-229

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan OG női cipő

    Air Jordan OG

    30% kedvezmény

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