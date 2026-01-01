Air Jordan OG
Női cipő
A női kosarasoknak tervezett, MJ öröksége által ihletett Air Jordan OG készen áll a megjelenésre. Tartós anyagokból, formázott középtalpból és különálló, szegmentált tapadási mintázatból áll – plusz a jól ismert és kedvelt könnyű Air párnázást nyújtja.
- Megjelenített szín: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Stílus: IR2010-229
Air Jordan OG
A női kosarasoknak tervezett, MJ öröksége által ihletett Air Jordan OG készen áll a megjelenésre. Tartós anyagokból, formázott középtalpból és különálló, szegmentált tapadási mintázatból áll – plusz a jól ismert és kedvelt könnyű Air párnázást nyújtja.
Előnyök
Az Air Zoom párnázás segít gyorsan elrugaszkodni a talajról.
Termékadatok
- Bőr felsőrész
- Szivacsos középtalp
- Gumi külsőtalp
- Középmagas szár
- Megjelenített szín: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Stílus: IR2010-229
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan OG