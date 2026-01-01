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Air Jordan MVP 92 férficipő - Taxi/Fekete/Fehér/University Red

Air Jordan MVP 92

Férficipő

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.


  • Megjelenített szín: Taxi/Fekete/Fehér/University Red
  • Stílus: IO7437-705

Air Jordan MVP 92

30% kedvezmény

Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.

Előnyök

A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.

Termékadatok

  • Bőrből és szintetikus bőrből készült felsőrész
  • Szivacsos középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Taxi/Fekete/Fehér/University Red
  • Stílus: IO7437-705

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan MVP 92 férficipő

    Air Jordan MVP 92

    30% kedvezmény

    Tedd teljessé a megjelenésed