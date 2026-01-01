Air Jordan MVP 92
Férficipő
Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.
- Megjelenített szín: Taxi/Fekete/Fehér/University Red
- Stílus: IO7437-705
Air Jordan MVP 92
Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.
Előnyök
A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
Termékadatok
- Bőrből és szintetikus bőrből készült felsőrész
- Szivacsos középtalp
- Gumi külsőtalp
- Megjelenített szín: Taxi/Fekete/Fehér/University Red
- Stílus: IO7437-705
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan MVP 92