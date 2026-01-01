Air Jordan MVP 92 férficipő

Air Jordan MVP 92

97,99 € 139,99 € 30% kedvezmény

Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.

Előnyök A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.