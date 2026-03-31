Air Jordan MVP 92 cipő nagyobb gyerekeknek

Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.
Air Jordan MVP 92
Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
2.3 csillag
Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
PaolaC927526676
Excelente *********************************************************************************
Colour doesn't match image
keithG183421730
Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter
Air Jordan MVP 92