 
1 / 8. kép
Air Jordan MVP 92 cipő nagyobb gyerekeknek - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Cipő nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.


  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Stílus: IO3384-012

Air Jordan MVP 92

30% kedvezmény

Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.

A termék előnyei

  • A felsőrész valódi bőrből és műbőrből készült a tartósság és a szerkezet érdekében.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A szivacsos középtalp könnyű párnázást garantál.
  • Gumi külsőtalp gondoskodik a tartós tapadásról.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Húzófül a sarkon
  • Szivacsos középtalp
  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Stílus: IO3384-012

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

2.3 csillag

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • PaolaC927526676

    Excelente *********************************************************************************

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

Air Jordan MVP 92 cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan MVP 92

30% kedvezmény

Tedd teljessé a megjelenésed