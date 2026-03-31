Air Jordan MVP 92 cipő nagyobb gyerekeknek

Hogyan lehet felülmúlni az AJ7-et? Úgy, hogy újratervezzük egy alacsony szárú sziluettel. A réteges felsőrésszel és az ikonikus középtalppal kezdtük, amelyek azonnal klasszikussá tették az eredetit. Továbbá textil díszítőelemekkel és párnázott, alacsony szárral láttuk el, hogy friss és modern legyen a megjelenésed.

Megjelenített szín: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Stílus: IO3384-012