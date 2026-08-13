Air Jordan Mule SE női papucs

Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.
Air Jordan Mule SE
Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Keep making the mules !
Steph22bball
This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!
These mules are beautiful
Claudia669859503
I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly
Air Jordan Mule SE