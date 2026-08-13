Air Jordan Mule SE női papucs

Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.

Megjelenített szín: Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Stílus: IV5070-001