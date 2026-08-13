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Air Jordan Mule SE női papucs - Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Air Jordan Mule SE

Női papucs

159,99 €
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Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.


  • Megjelenített szín: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Stílus: IV5070-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.

Előnyök

  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A habszivacs platform a gumi oldalfalakkal együtt vaskossá teszi a cipőt, mégsem nehezíti el.
  • A belebújós kialakításnak köszönhetően pillanatok alatt elindulhatsz otthonról.

Termékadatok

  • Bőr felsőrész
  • Alacsony szár
  • Megjelenített szín: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Stílus: IV5070-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.7 csillag

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Air Jordan Mule SE női papucs

Air Jordan Mule SE

159,99 €

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