Air Jordan Mule SE női cipő

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.
Air Jordan Mule SE
Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE