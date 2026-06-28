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Air Jordan Mule SE női cipő - Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan Mule SE

Női cipő

159,99 €
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Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.


  • Megjelenített szín: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stílus: IV5071-001

Air Jordan Mule SE

159,99 €

Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.

Előnyök

  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A habszivacs platform a gumi oldalfalakkal együtt vaskossá teszi a cipőt, mégsem nehezíti el.
  • A belebújós kialakításnak köszönhetően pillanatok alatt elindulhatsz otthonról.

Termékadatok

  • Bőr felsőrész
  • Szivacsos középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stílus: IV5071-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Air Jordan Mule SE női cipő

Air Jordan Mule SE

159,99 €

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