Air Jordan Mule SE női cipő

Az Air Jordan Mule a klasszikus loafer felsőrészt, a puha habszivacs platformot és a Jordan hagyományos stílusát ötvözi. Az eredmény egy olyan letisztult és kényelmes cipő, amely elég strapabíró ahhoz, hogy mindennap kényelmes legyen. A gumi oldalfalak vaskossá, a prémium minőségű részletek pedig elegánssá teszik a megjelenését.

Megjelenített szín: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Stílus: IV5071-001