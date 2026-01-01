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Air Jordan kétrészes tricot szett babáknak - Fekete

Air Jordan

Kétrészes tricot szett babáknak

49,99 €

Ennek a kívül sima, belül puha tapintású, kötött poliészter-tricot anyagból készült kétrészes tréningruhaszettnek az egyszerű, mégis elegáns stílusát a vintage bemelegítőruhák ihlették. A kabát klasszikus fazonú, hosszú cipzáras, így könnyen rétegezheted bármelyik Jordan trikó vagy póló fölé. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel gondoskodik a kényelemről, a szűkített szárvégek bordázott mandzsettái pedig puha, stabil érzetet keltenek, amiben a kicsik szabadon játszhatnak.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: DO2937-010

Air Jordan

49,99 €

Ennek a kívül sima, belül puha tapintású, kötött poliészter-tricot anyagból készült kétrészes tréningruhaszettnek az egyszerű, mégis elegáns stílusát a vintage bemelegítőruhák ihlették. A kabát klasszikus fazonú, hosszú cipzáras, így könnyen rétegezheted bármelyik Jordan trikó vagy póló fölé. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel gondoskodik a kényelemről, a szűkített szárvégek bordázott mandzsettái pedig puha, stabil érzetet keltenek, amiben a kicsik szabadon játszhatnak.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: DO2937-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan kétrészes tricot szett babáknak

    Air Jordan

    49,99 €

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