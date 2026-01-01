Air Jordan kétrészes tricot szett babáknak

Ennek a kívül sima, belül puha tapintású, kötött poliészter-tricot anyagból készült kétrészes tréningruhaszettnek az egyszerű, mégis elegáns stílusát a vintage bemelegítőruhák ihlették. A kabát klasszikus fazonú, hosszú cipzáras, így könnyen rétegezheted bármelyik Jordan trikó vagy póló fölé. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel gondoskodik a kényelemről, a szűkített szárvégek bordázott mandzsettái pedig puha, stabil érzetet keltenek, amiben a kicsik szabadon játszhatnak.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: DO2937-010