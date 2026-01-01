Air Jordan
Kétrészes tricot szett babáknak
Ennek a kívül sima, belül puha tapintású, kötött poliészter-tricot anyagból készült kétrészes tréningruhaszettnek az egyszerű, mégis elegáns stílusát a vintage bemelegítőruhák ihlették. A kabát klasszikus fazonú, hosszú cipzáras, így könnyen rétegezheted bármelyik Jordan trikó vagy póló fölé. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel gondoskodik a kényelemről, a szűkített szárvégek bordázott mandzsettái pedig puha, stabil érzetet keltenek, amiben a kicsik szabadon játszhatnak.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: DO2937-010
Air Jordan
Ennek a kívül sima, belül puha tapintású, kötött poliészter-tricot anyagból készült kétrészes tréningruhaszettnek az egyszerű, mégis elegáns stílusát a vintage bemelegítőruhák ihlették. A kabát klasszikus fazonú, hosszú cipzáras, így könnyen rétegezheted bármelyik Jordan trikó vagy póló fölé. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel gondoskodik a kényelemről, a szűkített szárvégek bordázott mandzsettái pedig puha, stabil érzetet keltenek, amiben a kicsik szabadon játszhatnak.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: DO2937-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan