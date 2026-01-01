Air Jordan
Hosszú ujjú, szőtt női felső
Elöl hivatalos. Hátul Jordan. A könnyű twillanyag puha tapintásúvá és lágy esésűvé teszi ezt a lenge, gombos felsőt. Az ejtett vállak, a hosszabb ujjak és a túlméretezett szabás modern csavarral dobja fel a klasszikus sziluettet.
- Megjelenített szín: Dark Smoke Grey
- Stílus: HJ0020-045
Air Jordan
Elöl hivatalos. Hátul Jordan. A könnyű twillanyag puha tapintásúvá és lágy esésűvé teszi ezt a lenge, gombos felsőt. Az ejtett vállak, a hosszabb ujjak és a túlméretezett szabás modern csavarral dobja fel a klasszikus sziluettet.
Termékadatok
- 100% lyocell
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Dark Smoke Grey
- Stílus: HJ0020-045
Méret és fazon
- Nagyméretű fazon: eltúlzott és tágas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan