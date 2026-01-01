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Air Jordan hosszú ujjú, szőtt női felső - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Hosszú ujjú, szőtt női felső

30% kedvezmény
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Elöl hivatalos. Hátul Jordan. A könnyű twillanyag puha tapintásúvá és lágy esésűvé teszi ezt a lenge, gombos felsőt. Az ejtett vállak, a hosszabb ujjak és a túlméretezett szabás modern csavarral dobja fel a klasszikus sziluettet.


  • Megjelenített szín: Dark Smoke Grey
  • Stílus: HJ0020-045

Air Jordan

30% kedvezmény

Elöl hivatalos. Hátul Jordan. A könnyű twillanyag puha tapintásúvá és lágy esésűvé teszi ezt a lenge, gombos felsőt. Az ejtett vállak, a hosszabb ujjak és a túlméretezett szabás modern csavarral dobja fel a klasszikus sziluettet.

Termékadatok

  • 100% lyocell
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Smoke Grey
  • Stílus: HJ0020-045

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan hosszú ujjú, szőtt női felső

    Air Jordan

    30% kedvezmény

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