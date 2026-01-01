Air Jordan hosszú ujjú, szőtt női felső

Elöl hivatalos. Hátul Jordan. A könnyű twillanyag puha tapintásúvá és lágy esésűvé teszi ezt a lenge, gombos felsőt. Az ejtett vállak, a hosszabb ujjak és a túlméretezett szabás modern csavarral dobja fel a klasszikus sziluettet.

Megjelenített szín: Dark Smoke Grey

Stílus: HJ0020-045