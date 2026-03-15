Air Jordan 6 Retro Low női cipő

35 év után az AJ6 még mindig olyan jól néz ki, mint amikor MJ megnyerte az első gyűrűjét. Az ünneplést egy alacsony szárú, fekete változattal indítjuk, amely csak nőknek szól. Prémium bőrből és textilből készült. És persze ott vannak az ikonikus részletek – a fedőelemektől a látható Air egységen át a fűzőrögzítőig.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete

Stílus: IO9786-001