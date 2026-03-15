Air Jordan 6 Retro Low női cipő

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They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
35 év után az AJ6 még mindig olyan jól néz ki, mint amikor MJ megnyerte az első gyűrűjét. Az ünneplést egy alacsony szárú, fekete változattal indítjuk, amely csak nőknek szól. Prémium bőrből és textilből készült. És persze ott vannak az ikonikus részletek – a fedőelemektől a látható Air egységen át a fűzőrögzítőig.
Air Jordan 6 Retro Low
35 év után az AJ6 még mindig olyan jól néz ki, mint amikor MJ megnyerte az első gyűrűjét. Az ünneplést egy alacsony szárú, fekete változattal indítjuk, amely csak nőknek szól. Prémium bőrből és textilből készült. És persze ott vannak az ikonikus részletek – a fedőelemektől a látható Air egységen át a fűzőrögzítőig.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4 csillag
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They amazing and they glow in the dark and I like the material of the shoe Also
Glow in the Dark
Simbac963616937
I didn’t even know they glow in the dark and the pony hair is great quality
Retro low top 6’s
CiTi
I love these shoes. I love the glow in the dark soles. Especially when I’m out at night.
Air Jordan 6 Retro Low
Kitty Ca$h az edzőtermi órák után is olyan stílust igényel, ami tartja a tempót. Ezt szem előtt tartva a Day to Night kapszulakollekció többféle viseleti lehetőséget kínál minden darabhoz.
Az Air Jordan 6 Low „Glow” nem elégszik meg azzal, hogy felhívja magára a figyelmet – az egész show-t ellopja. A sötétben világító talp és a bundázott bőr felsőrész tagadhatatlan stílussal emeli ki a cipőt.
Masszív talp. Párnázott hab belső talprész. Egy stílus, amly önmagánál is nagyobb. Az Air Jordan 1 Mule Napa bőr változata annál puhább lesz, minél többet viseled. A letisztult Summit White felsőrész bármihez illik, a csillogó fém díszítőelemek pedig menő végeredményt adnak.
24/7. 365 Hódíts olyan stílussal, ami sosem veszít a lendületéből. A kifordítható bombermellényhez és az aszimmetrikus topokhoz hasonló darabokkal könnyedén átalakíthatod a megjelenésed.