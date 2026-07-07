Air Jordan 40 kosárlabdacipő

Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Csak egyféleképpen ünnepelhetjük az Air Jordan 40 évét. Olyat kell tennünk, amire még nem volt példa. Most először helyeztünk teljes hosszúságú Zoom Strobel egységet a teljes hosszúságú ZoomX hab fölé, hogy dinamikus, maratoni szintű párnázást biztosítsunk. A felsőrész belső pántjai a prémium minőségű anyagokkal együtt optimális tartást kínálnak. A talp tapadást biztosító, egyedi halszálkás mintázata segít összezavarni a védőket. Párnázás. Ruganyosság. Tapadás. Már-már túl könnyű.
Air Jordan 40
Csak egyféleképpen ünnepelhetjük az Air Jordan 40 évét. Olyat kell tennünk, amire még nem volt példa. Most először helyeztünk teljes hosszúságú Zoom Strobel egységet a teljes hosszúságú ZoomX hab fölé, hogy dinamikus, maratoni szintű párnázást biztosítsunk. A felsőrész belső pántjai a prémium minőségű anyagokkal együtt optimális tartást kínálnak. A talp tapadást biztosító, egyedi halszálkás mintázata segít összezavarni a védőket. Párnázás. Ruganyosság. Tapadás. Már-már túl könnyű.
A Jordan története során először kombináltuk a ZoomX habot a teljes hosszúságú Air Zoom Strobel egységgel. Miért? Így megkapod a robbanékony mozdulatok által megkövetelt dinamikus ruganyosságot és a maratoni futóknak tervezett kényelmes párnázást is.
A hat belső, hálós pánt és a felsőrész prémium anyagai együttesen megakadályozzák a lábfejed elmozdulását, és optimális tartást nyújtanak oldalirányú mozgás közben.
A tapadást biztosító egyedi, 40 fokos, halszálkás mintázattal minden védőt kikerülhetsz, és érvényesítheted az akaratodat a pályán.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Shoe
JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74
Love the shoe. I did have to go up a full size.
Best silhouette in 25 years
eizenga13
Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.
Air Jordan 40