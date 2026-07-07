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Air Jordan 40 kosárlabdacipő - Metallic Copper/Fekete/Metallic Copper

Air Jordan 40

Kosárlabdacipő

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Csak egyféleképpen ünnepelhetjük az Air Jordan 40 évét. Olyat kell tennünk, amire még nem volt példa. Most először helyeztünk teljes hosszúságú Zoom Strobel egységet a teljes hosszúságú ZoomX hab fölé, hogy dinamikus, maratoni szintű párnázást biztosítsunk. A felsőrész belső pántjai a prémium minőségű anyagokkal együtt optimális tartást kínálnak. A talp tapadást biztosító, egyedi halszálkás mintázata segít összezavarni a védőket. Párnázás. Ruganyosság. Tapadás. Már-már túl könnyű.


  • Megjelenített szín: Metallic Copper/Fekete/Metallic Copper
  • Stílus: IM8206-800

Air Jordan 40

30% kedvezmény

Csak egyféleképpen ünnepelhetjük az Air Jordan 40 évét. Olyat kell tennünk, amire még nem volt példa. Most először helyeztünk teljes hosszúságú Zoom Strobel egységet a teljes hosszúságú ZoomX hab fölé, hogy dinamikus, maratoni szintű párnázást biztosítsunk. A felsőrész belső pántjai a prémium minőségű anyagokkal együtt optimális tartást kínálnak. A talp tapadást biztosító, egyedi halszálkás mintázata segít összezavarni a védőket. Párnázás. Ruganyosság. Tapadás. Már-már túl könnyű.

Kirobbanó párnázás

A Jordan története során először kombináltuk a ZoomX habot a teljes hosszúságú Air Zoom Strobel egységgel. Miért? Így megkapod a robbanékony mozdulatok által megkövetelt dinamikus ruganyosságot és a maratoni futóknak tervezett kényelmes párnázást is.

Tartás újraértelmezve

A hat belső, hálós pánt és a felsőrész prémium anyagai együttesen megakadályozzák a lábfejed elmozdulását, és optimális tartást nyújtanak oldalirányú mozgás közben.

Tapadás a nagy pillanatokban

A tapadást biztosító egyedi, 40 fokos, halszálkás mintázattal minden védőt kikerülhetsz, és érvényesítheted az akaratodat a pályán.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Metallic Copper/Fekete/Metallic Copper
  • Stílus: IM8206-800

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.7 csillag

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

Air Jordan 40 kosárlabdacipő

Air Jordan 40

30% kedvezmény

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