Air Jordan 40 kosárlabdacipő

Air Jordan 40

139,99 € 199,99 € 30% kedvezmény

Csak egyféleképpen ünnepelhetjük az Air Jordan 40 évét. Olyat kell tennünk, amire még nem volt példa. Most először helyeztünk teljes hosszúságú Zoom Strobel egységet a teljes hosszúságú ZoomX hab fölé, hogy dinamikus, maratoni szintű párnázást biztosítsunk. A felsőrész belső pántjai a prémium minőségű anyagokkal együtt optimális tartást kínálnak. A talp tapadást biztosító, egyedi halszálkás mintázata segít összezavarni a védőket. Párnázás. Ruganyosság. Tapadás. Már-már túl könnyű.

Kirobbanó párnázás

A Jordan története során először kombináltuk a ZoomX habot a teljes hosszúságú Air Zoom Strobel egységgel. Miért? Így megkapod a robbanékony mozdulatok által megkövetelt dinamikus ruganyosságot és a maratoni futóknak tervezett kényelmes párnázást is.

Tartás újraértelmezve

A hat belső, hálós pánt és a felsőrész prémium anyagai együttesen megakadályozzák a lábfejed elmozdulását, és optimális tartást nyújtanak oldalirányú mozgás közben.

Tapadás a nagy pillanatokban

A tapadást biztosító egyedi, 40 fokos, halszálkás mintázattal minden védőt kikerülhetsz, és érvényesítheted az akaratodat a pályán.