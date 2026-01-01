Air Jordan 4 RM cipő nagyobb gyerekeknek

Ha egész nap játszol, olyan cipőre van szükséged, amely lépést tart veled. Ez a mozgalmas élethez készült edzőcipő újragondolja az AJ4 legjobb tulajdonságait, középpontba helyezve a kényelmet és a tartósságot. A Max Air minden léptedet kipárnázza. Ráadásul a felsőrész egyes részeit olyan erős, rugalmas rögzítővel vegyítettük, amely körülveszi a cipőt, hogy még strapabíróbbá tegye a mindennapi játékot.

Megjelenített szín: Fekete/Sail/Team Gold/Metallic Gold

Stílus: IM6033-010