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Air Jordan 4 RM cipő nagyobb gyerekeknek - Fekete/Sail/Team Gold/Metallic Gold

Air Jordan 4 RM

Cipő nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ha egész nap játszol, olyan cipőre van szükséged, amely lépést tart veled. Ez a mozgalmas élethez készült edzőcipő újragondolja az AJ4 legjobb tulajdonságait, középpontba helyezve a kényelmet és a tartósságot. A Max Air minden léptedet kipárnázza. Ráadásul a felsőrész egyes részeit olyan erős, rugalmas rögzítővel vegyítettük, amely körülveszi a cipőt, hogy még strapabíróbbá tegye a mindennapi játékot.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sail/Team Gold/Metallic Gold
  • Stílus: IM6033-010

Air Jordan 4 RM

30% kedvezmény

Ha egész nap játszol, olyan cipőre van szükséged, amely lépést tart veled. Ez a mozgalmas élethez készült edzőcipő újragondolja az AJ4 legjobb tulajdonságait, középpontba helyezve a kényelmet és a tartósságot. A Max Air minden léptedet kipárnázza. Ráadásul a felsőrész egyes részeit olyan erős, rugalmas rögzítővel vegyítettük, amely körülveszi a cipőt, hogy még strapabíróbbá tegye a mindennapi játékot.

Előnyök

  • A valódi bőr és műbőr felsőrész fokozza a tartósságot, és szerkezetet ad.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A gumi külsőtalp tartós tapadásról gondoskodik.

Termékadatok

  • Klasszikus fűzők
  • Nike Air embléma a sarokrészen
  • Jumpman a nyelven és a talpon
  • Megjelenített szín: Fekete/Sail/Team Gold/Metallic Gold
  • Stílus: IM6033-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 4 RM cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 4 RM

    30% kedvezmény

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