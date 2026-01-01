Air Jordan 4 RM
Cipő nagyobb gyerekeknek
Ha egész nap játszol, olyan cipőre van szükséged, amely lépést tart veled. Ez a mozgalmas élethez készült edzőcipő újragondolja az AJ4 legjobb tulajdonságait, középpontba helyezve a kényelmet és a tartósságot. A Max Air minden léptedet kipárnázza. Ráadásul a felsőrész egyes részeit olyan erős, rugalmas rögzítővel vegyítettük, amely körülveszi a cipőt, hogy még strapabíróbbá tegye a mindennapi játékot.
- Megjelenített szín: Fekete/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Stílus: IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Ha egész nap játszol, olyan cipőre van szükséged, amely lépést tart veled. Ez a mozgalmas élethez készült edzőcipő újragondolja az AJ4 legjobb tulajdonságait, középpontba helyezve a kényelmet és a tartósságot. A Max Air minden léptedet kipárnázza. Ráadásul a felsőrész egyes részeit olyan erős, rugalmas rögzítővel vegyítettük, amely körülveszi a cipőt, hogy még strapabíróbbá tegye a mindennapi játékot.
Előnyök
- A valódi bőr és műbőr felsőrész fokozza a tartósságot, és szerkezetet ad.
- A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
- A gumi külsőtalp tartós tapadásról gondoskodik.
Termékadatok
- Klasszikus fűzők
- Nike Air embléma a sarokrészen
- Jumpman a nyelven és a talpon
- Megjelenített szín: Fekete/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Stílus: IM6033-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 4 RM