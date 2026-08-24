Air Jordan 4 Retro „Flight Club” férficipő

Favorite shoes I’ve ever owned
kylem458488861
Wanted a pair of 4s for almost a decade and finally got them, they didn’t disappoint to say the least
Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ4 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A sima Sail és fehér bőr felsőrész fekete és University Red díszítőelemekkel rendelkezik, amelyek még több Jumpman-jelleget visznek az örök klasszikusba. A merész „Flight Club” logók a sarokrészben elhelyezett Nike Air márkajelzéssel tisztelegnek az eredeti korszak előtt. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.
Air Jordan 4 Retro „Flight Club”
Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ4 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A sima Sail és fehér bőr felsőrész fekete és University Red díszítőelemekkel rendelkezik, amelyek még több Jumpman-jelleget visznek az örök klasszikusba. A merész „Flight Club” logók a sarokrészben elhelyezett Nike Air márkajelzéssel tisztelegnek az eredeti korszak előtt. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Favorite shoes I’ve ever owned
kylem458488861
Wanted a pair of 4s for almost a decade and finally got them, they didn’t disappoint to say the least
Air jordan retro 4
sylwester3618f6f696504c0aaa5734b3311b63a9
Witam. Zakup produktu oceniam na 10/10 bardzo szybko i profesjonalnie zrobiony zakup,lecz do samego produktu odniosę się bardzo negatywnie. Po 1 zamówiłem numer 42 jak zawsze lecz ten produkt ma zawyżony rozmiar,obuwie były za duże. Obuwie bardzo niewygodne dla nóg oraz bardzo ciężkie. Produkt oceniam na 2/10. Nie polecam tego Modelu. Pozdrawiam
You can never have too many
Barnaby533176077
Looks great In my collection. Brought to wear not look at
Air Jordan 4 Retro „Flight Club”