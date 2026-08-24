Air Jordan 4 Retro „Flight Club” férficipő

Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ4 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A sima Sail és fehér bőr felsőrész fekete és University Red díszítőelemekkel rendelkezik, amelyek még több Jumpman-jelleget visznek az örök klasszikusba. A merész „Flight Club” logók a sarokrészben elhelyezett Nike Air márkajelzéssel tisztelegnek az eredeti korszak előtt. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.

Megjelenített szín: Sail/University Red/Fekete

Stílus: IM4002-100