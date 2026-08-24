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Air Jordan 4 Retro „Flight Club” férficipő - Sail/University Red/Fekete

Air Jordan 4 Retro „Flight Club”

Férficipő

209,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ4 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A sima Sail és fehér bőr felsőrész fekete és University Red díszítőelemekkel rendelkezik, amelyek még több Jumpman-jelleget visznek az örök klasszikusba. A merész „Flight Club” logók a sarokrészben elhelyezett Nike Air márkajelzéssel tisztelegnek az eredeti korszak előtt. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.


  • Megjelenített szín: Sail/University Red/Fekete
  • Stílus: IM4002-100

Air Jordan 4 Retro „Flight Club”

209,99 €

Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ4 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A sima Sail és fehér bőr felsőrész fekete és University Red díszítőelemekkel rendelkezik, amelyek még több Jumpman-jelleget visznek az örök klasszikusba. A merész „Flight Club” logók a sarokrészben elhelyezett Nike Air márkajelzéssel tisztelegnek az eredeti korszak előtt. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.

Előnyök

  • A valódi és műbőr anyagok a rácsos, hálós alsó réteggel kombinálva textúrát, dimenziót és stílusos megjelenést nyújtanak.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A boka melletti szabadon álló fűzőlyukak a stabil érzet érdekében szorosan illeszkednek a lábadhoz a cipőfűzők bekötése után.
  • A strapabíró tapadásról a halszálkamintás gumi külsőtalp gondoskodik.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Sail/University Red/Fekete
  • Stílus: IM4002-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (136)

4.8 csillag

  • Favorite shoes I’ve ever owned

    kylem458488861

    Wanted a pair of 4s for almost a decade and finally got them, they didn’t disappoint to say the least

  • Air jordan retro 4

    sylwester3618f6f696504c0aaa5734b3311b63a9

    Witam. Zakup produktu oceniam na 10/10 bardzo szybko i profesjonalnie zrobiony zakup,lecz do samego produktu odniosę się bardzo negatywnie. Po 1 zamówiłem numer 42 jak zawsze lecz ten produkt ma zawyżony rozmiar,obuwie były za duże. Obuwie bardzo niewygodne dla nóg oraz bardzo ciężkie. Produkt oceniam na 2/10. Nie polecam tego Modelu. Pozdrawiam

  • You can never have too many

    Barnaby533176077

    Looks great In my collection. Brought to wear not look at

Air Jordan 4 Retro „Flight Club” férficipő

Air Jordan 4 Retro „Flight Club”

209,99 €

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