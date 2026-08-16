Air Jordan 4 Retro „Comic” férficipő

A kedvenc képregény-szuperhőseidhez hasonlóan az AJ4 továbbra is a csúcson van. Ez a kiadás a képregénykultúrából merít ihletet, és akciódús frissítést hoz az ikonikus sziluett számára. Gondolj rá úgy, mint egy kulcsfontosságú kiadás alternatív borítójára – az élénk, többszínű és az egyetemi piros díszítőelemek kiemelkednek a prémium minőségű, törtfehér bőr felsőrészen. A látható Nike Air párnázás puhává varázsolja a főszereplőként megtett utad minden lépését. És mi a helyzet a Nike Air logóval a sarokrészen? Erre még nem volt példa. Ez a lebilincselő darab minden sarkon új fordulatokkal és meglepetésekkel tartja feszültségben a történetet.

Megjelenített szín: Off White/Anthracite/Fire Pink

Stílus: JA1135-100