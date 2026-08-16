Air Jordan 4 Retro „Comic” férficipő

Heiko238865596
Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.
A kedvenc képregény-szuperhőseidhez hasonlóan az AJ4 továbbra is a csúcson van. Ez a kiadás a képregénykultúrából merít ihletet, és akciódús frissítést hoz az ikonikus sziluett számára. Gondolj rá úgy, mint egy kulcsfontosságú kiadás alternatív borítójára – az élénk, többszínű és az egyetemi piros díszítőelemek kiemelkednek a prémium minőségű, törtfehér bőr felsőrészen. A látható Nike Air párnázás puhává varázsolja a főszereplőként megtett utad minden lépését. És mi a helyzet a Nike Air logóval a sarokrészen? Erre még nem volt példa. Ez a lebilincselő darab minden sarkon új fordulatokkal és meglepetésekkel tartja feszültségben a történetet.
Air Jordan 4 Retro „Comic”
A kedvenc képregény-szuperhőseidhez hasonlóan az AJ4 továbbra is a csúcson van. Ez a kiadás a képregénykultúrából merít ihletet, és akciódús frissítést hoz az ikonikus sziluett számára. Gondolj rá úgy, mint egy kulcsfontosságú kiadás alternatív borítójára – az élénk, többszínű és az egyetemi piros díszítőelemek kiemelkednek a prémium minőségű, törtfehér bőr felsőrészen. A látható Nike Air párnázás puhává varázsolja a főszereplőként megtett utad minden lépését. És mi a helyzet a Nike Air logóval a sarokrészen? Erre még nem volt példa. Ez a lebilincselő darab minden sarkon új fordulatokkal és meglepetésekkel tartja feszültségben a történetet.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Heiko238865596
Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.
Best shoes ever
Cathy522490094
My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!
AReal22
Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉
Air Jordan 4 Retro „Comic”