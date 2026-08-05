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Air Jordan 4 Retro cipő nagyobb gyerekeknek - Fekete/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Cipő nagyobb gyerekeknek

159,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Mi lehet jobb egy új AJ4-nél? Ha minket kérdezel, nem sok minden. A bársonyos nubuk és a sima bőr prémium megjelenést nyújt.


  • Megjelenített szín: Fekete/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Stílus: II1271-001

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

Mi lehet jobb egy új AJ4-nél? Ha minket kérdezel, nem sok minden. A bársonyos nubuk és a sima bőr prémium megjelenést nyújt.

Előnyök

  • A valódi és műbőr anyagok a rácsos, hálós alsó réteggel kombinálva textúrát, dimenziót és stílusos megjelenést nyújtanak.
  • A puha és kényelmes Max Air párnázás pont annyi tartást nyújt, amennyit kell.
  • A boka melletti szabadon álló fűzőlyukak a stabil érzet érdekében szorosan illeszkednek a lábadhoz a cipőfűzők bekötése után.
  • A strapabíró tapadásról a halszálkamintás gumi külsőtalp gondoskodik.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fekete/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Stílus: II1271-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

5 csillag

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 4 Retro cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

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