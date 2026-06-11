Air Jordan 3 Retro cipő nagyobb gyerekeknek

A Jordan-örökség egyik alapköve, az AJ3 volt MJ első cipője, amelyen megjelent az ikonikus elefántminta. Add hozzá ezt a klasszikus stílust a cipőgyűjteményedhez, most modern színekkel frissítve.

Megjelenített szín: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Stílus: II0599-600