Air Jordan 3 Retro cipő nagyobb gyerekeknek

LOVE THESE!
Jasmyn_Hill
got these for myself!!! they are sooo cute !
A Jordan-örökség egyik alapköve, az AJ3 volt MJ első cipője, amelyen megjelent az ikonikus elefántminta. Add hozzá ezt a klasszikus stílust a cipőgyűjteményedhez, most modern színekkel frissítve.
Air Jordan 3 Retro
A Jordan-örökség egyik alapköve, az AJ3 volt MJ első cipője, amelyen megjelent az ikonikus elefántminta. Add hozzá ezt a klasszikus stílust a cipőgyűjteményedhez, most modern színekkel frissítve.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
LOVE THESE!
Jasmyn_Hill
got these for myself!!! they are sooo cute !
Good birthday gift shoe
Kye482807420
I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where
rita873919242
A very nice shoe and comfortable
Air Jordan 3 Retro