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Air Jordan 3 Retro cipő nagyobb gyerekeknek - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Cipő nagyobb gyerekeknek

149,99 €
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A Jordan-örökség egyik alapköve, az AJ3 volt MJ első cipője, amelyen megjelent az ikonikus elefántminta. Add hozzá ezt a klasszikus stílust a cipőgyűjteményedhez, most modern színekkel frissítve.


  • Megjelenített szín: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Stílus: II0599-600

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

A Jordan-örökség egyik alapköve, az AJ3 volt MJ első cipője, amelyen megjelent az ikonikus elefántminta. Add hozzá ezt a klasszikus stílust a cipőgyűjteményedhez, most modern színekkel frissítve.

Előnyök

  • A kényelmes szárrész a boka körül puha tapintású.
  • A rugalmas habszivacs középtalp kiváló tartást ad.
  • A tömör gumi a külső talp pont ott biztosít tapadást, ahol szükség van rá.
  • Minőségi bőrt díszítő elefántminta.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Stílus: II0599-600

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (4)

5 csillag

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Air Jordan 3 Retro cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

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