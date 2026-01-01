Air Jordan 11 „Quai 54”
Férficipő
A Jordan márka 2003-ban összefogott a világ egyik leghíresebb streetball-tornájával, a párizsi Quai 54-gyel. Minden szezonban új sportruházati termékcsaládot fejlesztünk ki, amely a streetball vagányságát ötvözi a Jordan márka legendás státuszával. Az AJ11 ezen változata hűen viszi tovább ezt az örökséget: a különleges sárvédőt az ikonikus elefántminta és hálós panelek díszítik, a felsőrészt pedig egy teljesen új kötött minta teszi egyedivé.
- Megjelenített szín: Gunsmoke/Többszínű
- Stílus: IR2368-001
Air Jordan 11 „Quai 54”
A Jordan márka 2003-ban összefogott a világ egyik leghíresebb streetball-tornájával, a párizsi Quai 54-gyel. Minden szezonban új sportruházati termékcsaládot fejlesztünk ki, amely a streetball vagányságát ötvözi a Jordan márka legendás státuszával. Az AJ11 ezen változata hűen viszi tovább ezt az örökséget: a különleges sárvédőt az ikonikus elefántminta és hálós panelek díszítik, a felsőrészt pedig egy teljesen új kötött minta teszi egyedivé.
Előnyök
- A Nike Air technológia elnyeli a rázkódást, így minden egyes lépésnél puha párnázást ad.
- Az egész cipőt átölelő kontúrozott sárvédőpántok tartást és elegáns megjelenést adnak.
- Gumi külsőtalp biztosítja a tartós tapadást.
Termékadatok
- Bőr felsőrész
- Szivacsos középtalp
- Mély kivágású gallér
- Klasszikus fűzők
- Megjelenített szín: Gunsmoke/Többszínű
- Stílus: IR2368-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 11 „Quai 54”