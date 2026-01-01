Air Jordan 11 „Quai 54” férficipő

A Jordan márka 2003-ban összefogott a világ egyik leghíresebb streetball-tornájával, a párizsi Quai 54-gyel. Minden szezonban új sportruházati termékcsaládot fejlesztünk ki, amely a streetball vagányságát ötvözi a Jordan márka legendás státuszával. Az AJ11 ezen változata hűen viszi tovább ezt az örökséget: a különleges sárvédőt az ikonikus elefántminta és hálós panelek díszítik, a felsőrészt pedig egy teljesen új kötött minta teszi egyedivé.

Megjelenített szín: Gunsmoke/Többszínű

Stílus: IR2368-001