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Air Jordan 11 „Quai 54” férficipő - Gunsmoke/Többszínű

Air Jordan 11 „Quai 54”

Férficipő

189,99 €
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A Jordan márka 2003-ban összefogott a világ egyik leghíresebb streetball-tornájával, a párizsi Quai 54-gyel. Minden szezonban új sportruházati termékcsaládot fejlesztünk ki, amely a streetball vagányságát ötvözi a Jordan márka legendás státuszával. Az AJ11 ezen változata hűen viszi tovább ezt az örökséget: a különleges sárvédőt az ikonikus elefántminta és hálós panelek díszítik, a felsőrészt pedig egy teljesen új kötött minta teszi egyedivé.


  • Megjelenített szín: Gunsmoke/Többszínű
  • Stílus: IR2368-001

Air Jordan 11 „Quai 54”

189,99 €

A Jordan márka 2003-ban összefogott a világ egyik leghíresebb streetball-tornájával, a párizsi Quai 54-gyel. Minden szezonban új sportruházati termékcsaládot fejlesztünk ki, amely a streetball vagányságát ötvözi a Jordan márka legendás státuszával. Az AJ11 ezen változata hűen viszi tovább ezt az örökséget: a különleges sárvédőt az ikonikus elefántminta és hálós panelek díszítik, a felsőrészt pedig egy teljesen új kötött minta teszi egyedivé.

Előnyök

  • A Nike Air technológia elnyeli a rázkódást, így minden egyes lépésnél puha párnázást ad.
  • Az egész cipőt átölelő kontúrozott sárvédőpántok tartást és elegáns megjelenést adnak.
  • Gumi külsőtalp biztosítja a tartós tapadást.

Termékadatok

  • Bőr felsőrész
  • Szivacsos középtalp
  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Gunsmoke/Többszínű
  • Stílus: IR2368-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 11 „Quai 54” férficipő

    Air Jordan 11 „Quai 54”

    189,99 €

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