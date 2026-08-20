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Air Jordan 11 CMFT Low férficipő - Cool Grey/Medium Grey/Fehér

Air Jordan 11 CMFT Low

Férficipő

124,99 €
Cool Grey/Medium Grey/Fehér
Fehér/Armory Navy/Pollen

Elfogyott:

Ez a szín jelenleg nem elérhető

Az Air Jordan 11 CMFT Low a kényelmet szem előtt tartva tekint a szárnyalás jövője felé.A puha bőr cipőorr és sárvédő, valamint a hálós fűzőhurkok az eredeti AJ11 egyedi jellemzőit idézik.A puha, sima Cushlon hab és a Zoom Air párnázás minden lépést kényelmessé tesz.


  • Megjelenített szín: Cool Grey/Medium Grey/Fehér
  • Stílus: CW0784-001

Air Jordan 11 CMFT Low

124,99 €

NYÁRI LUXUS.

Az Air Jordan 11 CMFT Low a kényelmet szem előtt tartva tekint a szárnyalás jövője felé.A puha bőr cipőorr és sárvédő, valamint a hálós fűzőhurkok az eredeti AJ11 egyedi jellemzőit idézik.A puha, sima Cushlon hab és a Zoom Air párnázás minden lépést kényelmessé tesz.

Könnyű, puha és rugalmas

A Cushlon habszivacs minden lépésnél puha és sima.A Zoom Air párnázás könnyű dinamizmust ad a viselethez.

Prémium bőr

Puha bőr fedi a lábujjrészt, és a cipő külső oldalán a középtalpig nyúlik vissza.A perforációk szellőzést biztosítanak.

Biztos illeszkedés

Az anyag körbeveszi a lábfej felső részét, így biztos és jól illeszkedő fazont nyújt.

További előnyök

  • Az egy darabból álló habszivacs szár stabilan és kényelmesen kipárnázza a sarok és a boka körüli területet.
  • A külső talpon lévő gumirészek tapadásról és tartósságról gondoskodnak az erős igénybevételnek kitett területeken.
  • A hálós fűzőhurkok segítenek gyorsan befűzni a cipőt.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Cool Grey/Medium Grey/Fehér
  • Stílus: CW0784-001

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 11 CMFT Low férficipő

    Air Jordan 11 CMFT Low

    124,99 €