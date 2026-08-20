Air Jordan 11 CMFT Low
Férficipő
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Ez a szín jelenleg nem elérhető
Az Air Jordan 11 CMFT Low a kényelmet szem előtt tartva tekint a szárnyalás jövője felé.A puha bőr cipőorr és sárvédő, valamint a hálós fűzőhurkok az eredeti AJ11 egyedi jellemzőit idézik.A puha, sima Cushlon hab és a Zoom Air párnázás minden lépést kényelmessé tesz.
- Megjelenített szín: Cool Grey/Medium Grey/Fehér
- Stílus: CW0784-001
Air Jordan 11 CMFT Low
NYÁRI LUXUS.
Az Air Jordan 11 CMFT Low a kényelmet szem előtt tartva tekint a szárnyalás jövője felé.A puha bőr cipőorr és sárvédő, valamint a hálós fűzőhurkok az eredeti AJ11 egyedi jellemzőit idézik.A puha, sima Cushlon hab és a Zoom Air párnázás minden lépést kényelmessé tesz.
Könnyű, puha és rugalmas
A Cushlon habszivacs minden lépésnél puha és sima.A Zoom Air párnázás könnyű dinamizmust ad a viselethez.
Prémium bőr
Puha bőr fedi a lábujjrészt, és a cipő külső oldalán a középtalpig nyúlik vissza.A perforációk szellőzést biztosítanak.
Biztos illeszkedés
Az anyag körbeveszi a lábfej felső részét, így biztos és jól illeszkedő fazont nyújt.
További előnyök
- Az egy darabból álló habszivacs szár stabilan és kényelmesen kipárnázza a sarok és a boka körüli területet.
- A külső talpon lévő gumirészek tapadásról és tartósságról gondoskodnak az erős igénybevételnek kitett területeken.
- A hálós fűzőhurkok segítenek gyorsan befűzni a cipőt.
Termékadatok
- Megjelenített szín: Cool Grey/Medium Grey/Fehér
- Stílus: CW0784-001
Méret és fazon
- A szokottnál nagyobb méret; javasoljuk, hogy rendelj egy mérettel kisebbet
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 11 CMFT Low