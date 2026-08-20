Air Jordan 11 CMFT Low férficipő

Air Jordan 11 CMFT Low

124,99 €

NYÁRI LUXUS.

Az Air Jordan 11 CMFT Low a kényelmet szem előtt tartva tekint a szárnyalás jövője felé.A puha bőr cipőorr és sárvédő, valamint a hálós fűzőhurkok az eredeti AJ11 egyedi jellemzőit idézik.A puha, sima Cushlon hab és a Zoom Air párnázás minden lépést kényelmessé tesz.

Könnyű, puha és rugalmas A Cushlon habszivacs minden lépésnél puha és sima.A Zoom Air párnázás könnyű dinamizmust ad a viselethez. Prémium bőr Puha bőr fedi a lábujjrészt, és a cipő külső oldalán a középtalpig nyúlik vissza.A perforációk szellőzést biztosítanak. Biztos illeszkedés Az anyag körbeveszi a lábfej felső részét, így biztos és jól illeszkedő fazont nyújt.

További előnyök Az egy darabból álló habszivacs szár stabilan és kényelmesen kipárnázza a sarok és a boka körüli területet.

A külső talpon lévő gumirészek tapadásról és tartósságról gondoskodnak az erős igénybevételnek kitett területeken.

A hálós fűzőhurkok segítenek gyorsan befűzni a cipőt.