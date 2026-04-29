Air Jordan 1 Retro High OG cipő nagyobb gyerekeknek

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Az ismerős, de mégis mindig meglepetést okozó ikonikus Air Jordan 1-et a modern sportcipőrajongó-kultúrának megfelelve gondoltuk újra. Ez a prémium bőrből készült, kényelmes párnázással és klasszikus dizájnelemekkel rendelkező Retro High OG változat valóban maximálisan kielégíti az igényeket.