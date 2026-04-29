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Air Jordan 1 Retro High OG cipő nagyobb gyerekeknek - Fekete/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Cipő nagyobb gyerekeknek

139,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Az ismerős, de mégis mindig meglepetést okozó ikonikus Air Jordan 1-et a modern sportcipőrajongó-kultúrának megfelelve gondoltuk újra. Ez a prémium bőrből készült, kényelmes párnázással és klasszikus dizájnelemekkel rendelkező Retro High OG változat valóban maximálisan kielégíti az igényeket.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stílus: II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

Az ismerős, de mégis mindig meglepetést okozó ikonikus Air Jordan 1-et a modern sportcipőrajongó-kultúrának megfelelve gondoltuk újra. Ez a prémium bőrből készült, kényelmes párnázással és klasszikus dizájnelemekkel rendelkező Retro High OG változat valóban maximálisan kielégíti az igényeket.

Előnyök

  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Magas szár
  • Megjelenített szín: Fekete/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stílus: II9927-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (4)

4.8 csillag

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Air Jordan 1 Retro High OG cipő nagyobb gyerekeknek

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

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