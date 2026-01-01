 
1 / 8. kép
Air Jordan 1 Mid SE női cipő - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Női cipő

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez az Air Jordan 1 Mid SE a pályák stílusát és a prémium kényelmet ötvözi egy ikonikus megjelenésben. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.


  • Megjelenített szín: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Stílus: IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

Ez az Air Jordan 1 Mid SE a pályák stílusát és a prémium kényelmet ötvözi egy ikonikus megjelenésben. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.

Előnyök

  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • A lábujjrészen lévő perforációk fokozzák a szellőzést.

Termékadatok

  • Bőr és textil felsőrész
  • Szivacsos középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Középmagas szár
  • Megjelenített szín: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Stílus: IR2011-247

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Air Jordan 1 Mid SE.

    Air Jordan 1 Mid SE női cipő

    Air Jordan 1 Mid SE

    30% kedvezmény

    Tedd teljessé a megjelenésed