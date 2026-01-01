Air Jordan 1 Mid SE női cipő

Ez az Air Jordan 1 Mid SE a pályák stílusát és a prémium kényelmet ötvözi egy ikonikus megjelenésben. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.

Megjelenített szín: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Stílus: IR2011-247