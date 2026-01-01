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Air Jordan 1 Mid SE
Női cipő
30% kedvezmény
Ez az Air Jordan 1 Mid SE a pályák stílusát és a prémium kényelmet ötvözi egy ikonikus megjelenésben. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.
- Megjelenített szín: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Stílus: IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
30% kedvezmény
Ez az Air Jordan 1 Mid SE a pályák stílusát és a prémium kényelmet ötvözi egy ikonikus megjelenésben. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.
Előnyök
- A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
- A lábujjrészen lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
Termékadatok
- Bőr és textil felsőrész
- Szivacsos középtalp
- Gumi külsőtalp
- Középmagas szár
- Megjelenített szín: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Stílus: IR2011-247
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid SE
30% kedvezmény