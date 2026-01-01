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Air Jordan 1 Mid SE
Női cipő
139,99 €
Tedd karakteressé a megjelenésed az Air Jordan 1 Mid SE cipőben. A teljes egészében prémium minőségű bőrből készült cipőn frissített színskála látható, ami üde újragondolása az örök kedvencnek.
- Megjelenített szín: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Stílus: DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
139,99 €
FRISS SZÍNEK EGY KEDVENCHEZ.
Tedd karakteressé a megjelenésed az Air Jordan 1 Mid SE cipőben. A teljes egészében prémium minőségű bőrből készült cipőn frissített színskála látható, ami üde újragondolása az örök kedvencnek.
Előnyök
- A teljes bőrből készült felsőrész klasszikus stílust és tartósságot nyújt.
- A sarokrészbe beágyazott Air egység könnyű párnázást biztosít.
Termékadatok
- Hímzett Wings embléma az oldalon
- Rávarrt Swoosh embléma
- Gumis tapadás
- Szivacsos középtalp
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Megjelenített szín: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Stílus: DO7440-821
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid SE
139,99 €