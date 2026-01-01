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Air Jordan 1 Mid SE női cipő - Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Air Jordan 1 Mid SE

Női cipő

139,99 €
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Tedd karakteressé a megjelenésed az Air Jordan 1 Mid SE cipőben. A teljes egészében prémium minőségű bőrből készült cipőn frissített színskála látható, ami üde újragondolása az örök kedvencnek.


  • Megjelenített szín: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Stílus: DO7440-821

Air Jordan 1 Mid SE

139,99 €

FRISS SZÍNEK EGY KEDVENCHEZ.

Tedd karakteressé a megjelenésed az Air Jordan 1 Mid SE cipőben. A teljes egészében prémium minőségű bőrből készült cipőn frissített színskála látható, ami üde újragondolása az örök kedvencnek.

Előnyök

  • A teljes bőrből készült felsőrész klasszikus stílust és tartósságot nyújt.
  • A sarokrészbe beágyazott Air egység könnyű párnázást biztosít.

Termékadatok

  • Hímzett Wings embléma az oldalon
  • Rávarrt Swoosh embléma
  • Gumis tapadás
  • Szivacsos középtalp
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Megjelenített szín: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Stílus: DO7440-821

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Mid SE női cipő

    Air Jordan 1 Mid SE

    139,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed