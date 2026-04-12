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Air Jordan 1 Mid SE női cipő - Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Női cipő

149,99 €
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Az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú kiadás megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, miközben a szegecses részletek és a tiszta bőr egyedi karaktert adnak neki.


  • Megjelenített szín: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Stílus: II0571-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú kiadás megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, miközben a szegecses részletek és a tiszta bőr egyedi karaktert adnak neki.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Stílus: II0571-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • So dope

    jessicam14874953

    These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.

Air Jordan 1 Mid SE női cipő

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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