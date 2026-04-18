Air Jordan 1 Mid SE női cipő

Lola
DraganaP340362600
Fantastiskt
A cipő, amellyel minden kezdődött, ezzel a lenyűgöző AJ1 változattal tündököl. Az ikonikus középmagas szárú sziluett lenyűgöző, krómszerű felsőrésszel ragyog, amely vonzza a tekinteteket.
Air Jordan 1 Mid SE
A cipő, amellyel minden kezdődött, ezzel a lenyűgöző AJ1 változattal tündököl. Az ikonikus középmagas szárú sziluett lenyűgöző, krómszerű felsőrésszel ragyog, amely vonzza a tekinteteket.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Lola
DraganaP340362600
Fantastiskt
Think again
NeilG108727316
Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.
Stylish and Fabulous
Sam1012
These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.
Air Jordan 1 Mid SE