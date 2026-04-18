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Air Jordan 1 Mid SE női cipő - Fehér/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Női cipő

30% kedvezmény
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A cipő, amellyel minden kezdődött, ezzel a lenyűgöző AJ1 változattal tündököl. Az ikonikus középmagas szárú sziluett lenyűgöző, krómszerű felsőrésszel ragyog, amely vonzza a tekinteteket.


  • Megjelenített szín: Fehér/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stílus: FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

A cipő, amellyel minden kezdődött, ezzel a lenyűgöző AJ1 változattal tündököl. Az ikonikus középmagas szárú sziluett lenyűgöző, krómszerű felsőrésszel ragyog, amely vonzza a tekinteteket.

Termékadatok

  • Wings embléma a saroknál
  • Szivacsos középtalp
  • Gumis tapadás
  • Jumpman Air-embléma a nyelven
  • Megjelenített szín: Fehér/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Stílus: FN5031-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (38)

4.8 csillag

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Air Jordan 1 Mid SE női cipő

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

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