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Air Jordan 1 Mid SE férficipő - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Férficipő

149,99 €
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Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.


  • Megjelenített szín: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Stílus: IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.

Előnyök

  • Minőségi bőrből és textilből készült felsőrész a tartósság, kényelem és tartás érdekében.
  • Air-Sole egység a sarokrészben a jellegzetes párnázásért.
  • A gumi külsőtalp mindenféle talajborításon gondoskodik a tapadásról.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Stílus: IO2050-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Air Jordan 1 Mid SE férficipő

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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