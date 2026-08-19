Air Jordan 1 Mid SE férficipő

Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.
Air Jordan 1 Mid SE
Az Air Jordan 1 Mid nagypályás stílust és elsőrangú kényelmet ad az ikonikus megjelenéshez. Air-Sole egysége biztosítja a párnázást kosarazás közben, a párnázott szár pedig tartást kínál.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
Air Jordan 1 Mid SE