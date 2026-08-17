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Air Jordan 1 Mid SE férficipő - Fekete/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Férficipő

149,99 €
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Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek, a ropogós anyagok és a fényvisszaverő díszítések pedig egyedi identitást kölcsönöznek neki.


  • Megjelenített szín: Fekete/Opti Yellow/Silver
  • Stílus: IO2052-001

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek, a ropogós anyagok és a fényvisszaverő díszítések pedig egyedi identitást kölcsönöznek neki.

Előnyök

  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
  • Az oldalpaneleken lévő fényvisszaverő szőtt anyag láthatóságot biztosít.
  • A teljes bőr felsőrész prémium tartósságot biztosít.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Opti Yellow/Silver
  • Stílus: IO2052-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Me encantan

    Jesús

    Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.

Air Jordan 1 Mid SE férficipő

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

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