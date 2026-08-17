Air Jordan 1 Mid SE férficipő

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek, a ropogós anyagok és a fényvisszaverő díszítések pedig egyedi identitást kölcsönöznek neki.

Megjelenített szín: Fekete/Opti Yellow/Silver

Stílus: IO2052-001