Air Jordan 1 Mid SE férficipő

Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek, a ropogós anyagok és a fényvisszaverő díszítések pedig egyedi identitást kölcsönöznek neki.
Air Jordan 1 Mid SE
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek, a ropogós anyagok és a fényvisszaverő díszítések pedig egyedi identitást kölcsönöznek neki.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Air Jordan 1 Mid SE