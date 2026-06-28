Air Jordan 1 Mid SE férficipő

A kosárlabda nagysága az Air Jordan 1 DNS-ébe van kódolva. Ez a középmagas szárú változat MJ első bajnoki címének állít emléket: merész, elütő színekkel idézi meg Chicagót és Los Angelest a lekopó bőr részletek mellett.

Megjelenített szín: True Red/Fehér/Court Purple/Fekete

Stílus: IQ9383-611