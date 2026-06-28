 
1 / 8. kép
Air Jordan 1 Mid SE férficipő - True Red/Fehér/Court Purple/Fekete

Air Jordan 1 Mid SE

férficipő

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A kosárlabda nagysága az Air Jordan 1 DNS-ébe van kódolva. Ez a középmagas szárú változat MJ első bajnoki címének állít emléket: merész, elütő színekkel idézi meg Chicagót és Los Angelest a lekopó bőr részletek mellett.


  • Megjelenített szín: True Red/Fehér/Court Purple/Fekete
  • Stílus: IQ9383-611

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

A kosárlabda nagysága az Air Jordan 1 DNS-ébe van kódolva. Ez a középmagas szárú változat MJ első bajnoki címének állít emléket: merész, elütő színekkel idézi meg Chicagót és Los Angelest a lekopó bőr részletek mellett.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Wings-logó a száron
  • Jumpman-logó a nyelven
  • Megjelenített szín: True Red/Fehér/Court Purple/Fekete
  • Stílus: IQ9383-611

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (6)

5 csillag

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • Air Jordan 1 Mid SE

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Superb Jordan trainers. I love the colours and how they blend together representing both the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers.

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

Air Jordan 1 Mid SE férficipő

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

Tedd teljessé a megjelenésed