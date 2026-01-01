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Air Jordan 1 Mid SE férficipő - Fekete/Fekete/Tough Red

Air Jordan 1 Mid SE

Férficipő

149,99 €
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Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Tough Red
  • Stílus: IX3527-010

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.

Előnyök

  • A valódi bőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Középmagas szár
  • Wings embléma a száron
  • Jumpman-logó a nyelven
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Tough Red
  • Stílus: IX3527-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Mid SE férficipő

    Air Jordan 1 Mid SE

    149,99 €

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