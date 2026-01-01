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Air Jordan 1 Mid SE
Férficipő
149,99 €
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Tough Red
- Stílus: IX3527-010
Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.
Előnyök
- A valódi bőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
- A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
- A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.
Termékadatok
- Középmagas szár
- Wings embléma a száron
- Jumpman-logó a nyelven
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Tough Red
- Stílus: IX3527-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid SE
149,99 €