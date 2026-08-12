Air Jordan 1 Mid SE férficipő

Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.
Air Jordan 1 Mid SE
Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
SHARRON239545944
My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely
Ottimo prodotto
zep90
Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale
Air Jordan 1 Mid SE