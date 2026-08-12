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Air Jordan 1 Mid SE férficipő - Fekete/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Férficipő

30% kedvezmény
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Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stílus: II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

Ez az eredeti AJ1 által ihletett középmagas szárú változat megőrzi az általad kedvelt ikonikus megjelenést, a választható színek és a ropogós bőr pedig egyedi identitást kölcsönöz neki.

Előnyök

  • A valódi bőrből és textilből készült felsőrész tartást ad.
  • A szivacsos középtalp és a Nike Air párnázás könnyed kényelmet biztosít.
  • A gumiból készült, forgásponttal ellátott külső talp tartós tapadást kínál.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fekete/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stílus: II3789-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

5 csillag

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • Ottimo prodotto

    zep90

    Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale

Air Jordan 1 Mid SE férficipő

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

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