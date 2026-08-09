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Air Jordan 1 Mid SE Edge női cipő - Pale Ivory/Fekete/Muslin/Racer Pink

Air Jordan 1 Mid SE Edge

Női cipő

149,99 €
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Dobd fel stílusod a színblokkos AJ1 középmagas szárú cipővel. Az élénk kiemelések kitűnnek a tömegből, így biztosan sokan utánad fordulnak majd, hogy megcsodálják a stílusod. A puha bőr könnyen bejáratható, a klasszikus Nike Air párnázás pedig feldobja az érzést.


  • Megjelenített szín: Pale Ivory/Fekete/Muslin/Racer Pink
  • Stílus: IB7007-107

Air Jordan 1 Mid SE Edge

149,99 €

Dobd fel stílusod a színblokkos AJ1 középmagas szárú cipővel. Az élénk kiemelések kitűnnek a tömegből, így biztosan sokan utánad fordulnak majd, hogy megcsodálják a stílusod. A puha bőr könnyen bejáratható, a klasszikus Nike Air párnázás pedig feldobja az érzést.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Wings-logó a száron
  • Jumpman-logó a nyelven
  • Megjelenített szín: Pale Ivory/Fekete/Muslin/Racer Pink
  • Stílus: IB7007-107

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (18)

4.3 csillag

  • Statement Piece

    yorubar117750092

    By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!

  • Nice looking shoe.

    MMerc

    Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.

  • EXPOSED FOAM

    DaisyM329365840

    The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.

Air Jordan 1 Mid SE Edge női cipő

Air Jordan 1 Mid SE Edge

149,99 €

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