Air Jordan 1 Mid SE Edge női cipő

Statement Piece
yorubar117750092
By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!
Dobd fel stílusod a színblokkos AJ1 középmagas szárú cipővel. Az élénk kiemelések kitűnnek a tömegből, így biztosan sokan utánad fordulnak majd, hogy megcsodálják a stílusod. A puha bőr könnyen bejáratható, a klasszikus Nike Air párnázás pedig feldobja az érzést.
Air Jordan 1 Mid SE Edge
Dobd fel stílusod a színblokkos AJ1 középmagas szárú cipővel. Az élénk kiemelések kitűnnek a tömegből, így biztosan sokan utánad fordulnak majd, hogy megcsodálják a stílusod. A puha bőr könnyen bejáratható, a klasszikus Nike Air párnázás pedig feldobja az érzést.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Statement Piece
yorubar117750092
By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!
Nice looking shoe.
MMerc
Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.
EXPOSED FOAM
DaisyM329365840
The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.
Air Jordan 1 Mid SE Edge