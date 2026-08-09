Air Jordan 1 Mid SE Edge női cipő

Dobd fel stílusod a színblokkos AJ1 középmagas szárú cipővel. Az élénk kiemelések kitűnnek a tömegből, így biztosan sokan utánad fordulnak majd, hogy megcsodálják a stílusod. A puha bőr könnyen bejáratható, a klasszikus Nike Air párnázás pedig feldobja az érzést.

Megjelenített szín: Pale Ivory/Fekete/Muslin/Racer Pink

Stílus: IB7007-107