Air Jordan 1 Mid SE
Cipő nagyobb gyerekeknek
Az AJ1 ezen változata friss részletekkel gondolja újra Mike első, jellegzetes modelljét. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.
- Megjelenített szín: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Stílus: IO2063-001
Air Jordan 1 Mid SE
Az AJ1 ezen változata friss részletekkel gondolja újra Mike első, jellegzetes modelljét. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.
Előnyök
- Sima, teljes bőr a tartósság érdekében.
- A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Megjelenített szín: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Stílus: IO2063-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan 1 Mid SE