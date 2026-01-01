Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

Az AJ1 ezen változata friss részletekkel gondolja újra Mike első, jellegzetes modelljét. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.

Megjelenített szín: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Stílus: IO2063-001