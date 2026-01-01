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Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek - Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Cipő nagyobb gyerekeknek

114,99 €
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Az AJ1 ezen változata friss részletekkel gondolja újra Mike első, jellegzetes modelljét. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.


  • Megjelenített szín: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Stílus: IO2063-001

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Az AJ1 ezen változata friss részletekkel gondolja újra Mike első, jellegzetes modelljét. Elsőrangú anyagok, puha párnázás és a teljes tartásért a bokánál párnázott szár ünnepli azt a cipőt, amellyel minden elkezdődött.

Előnyök

  • Sima, teljes bőr a tartósság érdekében.
  • A Nike Air technológia elnyeli az erőhatásokat, hogy minden egyes lépésed puha legyen.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Stílus: IO2063-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan 1 Mid SE cipő nagyobb gyerekeknek

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed